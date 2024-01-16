Akkuyu'da ‘menenjit salgını’ iddiaları Meclis gündeminde

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Akkuyu’da ‘menenjit salgını’ iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebi ile soru önergesi veren Şık, "Akkuyu Nükleer Santral inşaatında yaşanan salgına ilişkin iddialara yönelik Bakanlığınız herhangi bir inceleme ve soruşturma başlatmış mıdır?" diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Akkuyu Nükleer Santralı'ndaki menenjit salgını iddiaları hakkında "Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı mı?" diye sordu.

Şık, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında menenjit salgını olduğu ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Şık, Koca’ya, “Hastalığın işçiler arasında görünme sıklığı salgın boyutuna ulaştı mı?” diye sordu.

"5 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR"

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, söz konusu iddiaları TBMM gündeminde taşıdı. Şık, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Günlerdir Akkuyu Nükleer Santral inşaatı işçilerinin bakteriyel menenjit virüs hastalığıyla hastanelere sevk edildiğine dair iddialar tarafımıza iletilmektedir, basına ve kamuoyuna yansımaktadır.Kamuoyuna yansıyan ve tarafımıza iletilen bilgilere göre; inşaat alanına yaklaşık bir haftadır sürekli olarak ambulansların giriş yaptığı, işçilerin hastaneye kaldırıldığı ve 5 işçinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmektedir.

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİNDEN İŞÇİLERE ‘TEDBİR’ ÖNERİSİ"

Öte yandan 11 Ocak’tan bu yana bakteriyel menenjit virüsü hastalığıyla şüphesiyle hastaneye sevk edilen 3 işçinin Silifke Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğu ve hastane personeliyle birlikte izole edildiği Partimizin Mersin İl Örgütüne gelen bilgiler arasındadır.

Örgütümüzden gelen bir diğer bilgi ise şirket yöneticileri tarafından işçilere gönderilen mesajlarda menenjit salgınına ilişkin iptidai tedbirlerin önerilmesidir. İşçilerin WhatsApp mesajlarında 'C vitamini ekleyin, soğan, sarımsak ekleyin. Depodaki 500 miligramlık antibiyotik varsa omuriliğinizdeki iltihabı geçirebilirsiniz’ ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. Öte yandan konuya ilişkin Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir açıklama gelmemiş olması endişeleri ve soru işaretlerini artırmaktadır."

"HASTALIK SALGIN BOYUTUNA ULAŞTI MI?"

Ahmet Şık, soru önergesinde Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: