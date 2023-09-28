Akkuyu NGS sermayesi dörde katlandı, bir yönetim kurulu üyesi ayrıldı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kayıtlı sermaye tavanı yaklaşık 4 kat artırılarak 36 milyar TL'ye yaklaştı. Öte yandan şirketin yönetim kurulu üyelerinden Alexey Zhukov'un istifa talebi kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde işçilerin verilen yemeklerden zehirlenmesiyle tekrar gündeme gelen Akkuyu NGS'nin kayıtlı sermaye tavanı 9 milyar TL'den 35 milyar 900 milyon 688 bin TL'ye yükseltildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Alexey Zhukov'ın istifası da kabul edildi.

ALTI MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre 25 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda, şirketin ana sözleşmesinin altı maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre kayıtlı sermaye tavanı 9 milyar TL'den 35 milyar 900 milyon 688 bin TL'ye yükseltildi, CEO'nun yönetim kurulu tarafından atanmasına karar verildi ve yönetim kurulu üyelerinden Alexey Zhukov, görevinden ayrıldı. Şirketin tek Türk yönetim kurulu üyesi Cüneyd Zapsu da görevini geçtiğimiz yılın sonunda bırakmıştı.

Geçtiğimiz günlerde konuyu değerlendiren gazeteci Çiğdem Toker, T24'teki yazısında sermaye artırımının Akkuyu NGS finansmanı için yeni kaynakların getirileceği anlamına geldiğini ifade etmişti.