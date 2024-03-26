Akkuyu Nükleer'in CEO'su Zoteeva: "Çok güzel bir doğada ve o çevreyle uyumlu"

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rusya'da düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zoteeva, santralin "çevreyle uyumlu bir şekilde" inşa edildiğini savundu. Santralde 30 bin kişinin çalıştığını söyleyen Zoteeva, "Çalışanlarımıza bu zor çalışma alanında rahat ve konforlu bir alan sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Akkkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Anastasia Zoteeva, santralin çevreyle uyumlu olduğunu ve çalışanlara 'rahat' ve 'konforlu' bir alan sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Zoteeva, 13’üncüsü Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen nükleer enerji zirvesi ATOMEXPO-2024 Forumu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mersin’de çevre ve doğa savunucularının karşı çıktığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında açıklamalarda bulunan Anastasia Zoteeva, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kendine özgü çok özelliği var. Çok güzel bir doğada ve o çevreyle uyumlu bir şekilde inşa edilmesi en önemli özelliklerinden biri. Akkuyu hem Rus hem Türk hem de farklı diğer milletlerden temsilciler tarafından inşa edilmekte olan bir nükleer güç santrali. Dünyada ilk ‘yap-işlet-sahip ol’ modeli bu projede uygulanmıştır" dedi.

ÇALIŞANLAR İÇİN 'RAHAT' VE 'KONFORLU' ALAN

Nükleer güç santralindeki çalışma koşulları hakkında bilgi veren Zoteeva, "Akkuyu NGS inşaat sahası devasa bir şantiyedir. Farklı ülkelerden temsilcilerin bir araya geldiği bu çok uluslu yapıda tek hedef doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu kadar büyük ve kompleks bir ekibi yönetmek çok karmaşık ve zor. Halihazırda sahada 30 bin kişi çalışıyor. İşçilerimizin çalışma koşullarından bahsedecek olursak personel için kantin, yemekhane ve ibadethane var. Nükleer enerji santrali sahasında çalışmak kolay değil. Bu yüzden çalışanlarımıza tatiller de düzenliyoruz. Yarışmalar düzenliyoruz ve bazen bu yarışmalara personelimizin çocukları da dahil oluyor. Çünkü bir çocuk ailesinin nerede çalıştığını görünce gurur duyabilir, mutlu olabilir. Bunu çok önemsiyoruz. Kısaca çalışanlarımıza bu zor çalışma alanında rahat ve konforlu bir alan sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Akkuyu’nun yapım aşamasında gelinen noktaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Zoteeva, şunları söyledi:

"Geldiğimiz aşama yalnızca son aşama değil, aynı zamanda sistemlerimizi kontrol etmeye ve test etmeye başladığımız aşamadır. Ana inşaat çalışmaları tamamlandı. Birbiriyle çok uyumlu çalışması gereken binlerce sistem var ve bunların birbiriyle uyumunu test ediyoruz. Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz aşama; bütün bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor."

"HİÇBİR KİRLİ NUMARA BİZE ENGEL OLAMAZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde açık ve kapalı yaptırımlarla karşı karşıya kalındığına ve Rosatom’un bazı sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya olduğuna yönelik açıklamasına ilişkin gelen soruya yanıt veren Zoteeva, “Öncelikle sayın Bakan’a tamamen katılıyorum. Malumunuz olduğu üzere biz birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz. Aslında bizler her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibiz. Şunu da belirtmek isterim tedarik anlamında bize birtakım sıkıntılar yaratılıyorsa bunlar yükümlülükleri yerine getirmekten daha ziyade projemize engel yaratmak amacıyla olan sorunlar. Bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşıyorum ve Türk halkını çok iyi tanıyorum. Türk halkı kendisinin manipüle edilmesine izin vermeyecek güçlü bir halktır. Bu nedenle bu tür sorunlarla kesinlikle birlikte başa çıkacağız. Hiçbir sivrisinek ısırığı, hiçbir küçük kirli numara bize engel olamaz ve planlarımızı bozamaz. Bunu tamamen söyleyebilirim" şeklinde konuştu.