Akmayan musluk 'temsil' için açıldı: Depremler bile durduramamış

AKP’li Maraş Belediyesi’nin depremin ardından bile temsil harcamasını kısmadığı açığa çıktı. Belediye, yılın ilk yarısında bu kapsamda 16,8 milyon TL harcadı. Kentte su sorunu ise hâlâ çözüme kavuşturulamadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Maraş’ta 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen yedi aya karşın sorunlar halen çözülmüş değil. İçme suyu probleminin devam ettiği kentte, çok sayıda afetzede sağlıksız koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ancak buna rağmen AKP’li Hayrettin Güngör idaresindeki belediyenin, 6 Şubat depremlerinden sonra dahi ‘temsil’ harcamasını kısmadığı ortaya çıktı.

AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılın ocak ila haziran dönemine yönelik mali verilerine göre, ‘temsil ve tanıtma harcaması’ 16 milyon 835 bin TL olarak kaydedildi.

AKP’li Güngör, depremlerden sonra dahi ‘temsil’ harcamasını kısmadı.

Yılın ilk yarısında belediyenin kasasından çıkan tutar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 arttı. İdare, 2023’ün tamamı için öngörülen temsil ve tanıtma harcamasının yüzde 62’sini yılın ilk yarısında tüketti. Ödemelerin aylara göre dağılımı ise afetin, belediyenin temsil harcamasını etkilemediğini ortaya koydu. Bu kapsamda ocakta 1 milyon 224 bin TL, şubatta 2 milyon 340 bin TL ödeyen belediye, martta ise harcamasını 6 milyon 164 bin TL’ye kadar çıkardı.