AKOM'dan İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı: Saat verildi

AKOM, İstanbul için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, fırtına ve yağışın saat 16.00'ya kadar etkili olacağı belirtildi.

Güncel 19.11.2023 12:29 Giriş: 19.11.2023 12:29

Güncelleme: 19.11.2023 12:33 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Cumartesi günü 14 derece civarındaki sıcaklıklar bugün 2 derecelere kadar gerilerken yağışlar sabah erken saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurttaşlara fırtına ve yağış konusunda uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün içerisinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde öğle saatlerine (16:00) kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor" denildi. AFAD'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı: SMS gönderildi