AKOM'dan 'lodos' uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olacak fırtınaya dikkat çekti.

AKOM tarafından soba zehirlenmelerine karşı yapılan uyarıda da, "Soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

AKOM'un uyarısı şu şekilde:

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz."