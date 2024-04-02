AKP, 198 oy farkıyla kazandığı il için itirazda bulundu

AKP resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayını 198 oyla geride bırakarak kazandığı Bitlis'te sonuçlara itiraz etti. AKP adayı Nesrullah Tanğlay, "Seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz" dedi. AA'nın verilerine göre Tanğlay, yüzde 38, 23 oy oranı, DEM Parti adayı Karabaş ise yüzde 37,38 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Bitlis'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) adayına 198 oy fark atarak kazanan AKP, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti adayını 198 oy farkla geride bırakıp yeniden belediye başkanı seçilen AKP'li Nesrullah Tanğlay, yazılı bir açıklama yaptı.

Başarılarının gölgelenmeye çalışıldığını ve hazmedilmediğini savunan Tanğlay, "Biz buradayız. Bir yere gitmedik, tek bir tane 'taşıma seçmen' bilmiyoruz, tek bir hile yapmadık, tek bir tane oyu lehimize çevirmedik. Halkımızdan emin olduğumuz kadar, kendimizden de eminiz" dedi.

Geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını belirten Tanğlay, seçim günü görevlilerin 'geçersiz' kabul ettiği oylarla sandıkları 'yakma' girişiminde bulunduğunu iddia etti.

"ALGI OPERASYONLARI"

Tanğlay, "Bu durumda seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz" diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz de yasal çerçevede seçim sonuçlarına itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Geçersiz oyların yeniden sayılması için seçim kuruluna itirazımızı yaptık. Kurulun itirazları kabul edip, şaibeli olduğu iddia edilen bütün durumları hakkaniyet çerçevesinde incelemesini diliyoruz. Hizmetten şeref duyduğumuz değerli halkımıza yeniden hizmet etmek için kolları sıvamışken, sizleri bu gündemle yorduğumuz için üzgünüz."