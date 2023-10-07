AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün yapılacak

AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün yapılacak. Kongrede parti yönetimi yeniden belirlenecek. Erdoğan'ın kongredeki konuşmasında kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

AKP'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede genel başkan seçimi yapılacak, parti yönetimi yenilenecek.

Yapılacak kongrede AKP'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek.

Öte yanda, konge ile birlikte yerel seçim startı da verilmiş olacak.

100 bin kadar partilinin yer alması beklenen kongrede yabancı temsilciler de yer alacak. Kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcisiyle 127 büyükelçi ve 3 Cumhurbaşkanı'nın da katılması bekleniyor.

ki kongre, Erdoğan'ın salona gelişiyle başlayacak. Erdoğan, önce salon dışındakilere hitap edecek, ardından kongre konuşmasına geçecek. Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasaya, yerel seçimler ve ekonomiye ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.