AKP, 7 ilde MHP adaylarını destekleyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 ilde MHP adayını destekleyeceklerini açıkladı. Erdoğan bu illerin Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olduğunu bildirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 17'si büyükşehir beleidyesi olmak üzere toplam 48 ilin adayını açıklayan Erdoğan, 7 kentte ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) destekleyeceklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın MHP adayları ile seçime gireceği iller, Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak açıklandı.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas aday gösterildi.

Diğer illerin başkan adayları şunlar:

Adıyaman: Ziya Polat,

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay,

Ağrı: Mehmet Salih Aydın,

Aksaray: Evren Dinçer,

Amasya: Mehmet Uyanık,

Ardahan: Yunus Baydar,

Batman: Adil Sebati Ceylan,

Bayburt: Mete Memiş,

Bilecik: Mustafa Yaman,

Bolu: Muhammed Emin Demirkol,

Burdur: Mehmet Şimşek,

Çorum: Halil İbrahim Aşgın,

Gümüşhane: Ercan Çimen,

Hakkari: İsmet Ölmez,

Iğdır: Ülkü Öcal,

Karabük: Özkan Çetinkaya,

Karaman: Mevlüt Akgün,

Kırıkkale: Mehmet Saygılı,

Kırşehir: Osman Arslan,

Kilis: Reşit Polat,

Kütahya: Kamil Saraçoğlu,

Muş: Feyat Asya,

Nevşehir: Mehmet Savran,

Niğde: Emrah Özdemir,

Siirt: Ekrem Olğaç,

Sivas: Hilmi Bilgin,

Şırnak: Mehmet Yarka,

Tunceli: Erkan Eroğlu,

Uşak: Mehmet Çakın,

Yozgat: Celal Köse,

Zonguldak: Ömer Salim Alan.