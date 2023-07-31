"AKP, Akbelen Ormanlarını katletti, sıra Uzungöl’de”

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Akbelen’de devam eden doğa katliamından sonra Trabzon Uzungöl’ün de millet bahçesi gerekçesiyle ranta açılmasına tepki gösterdi.

Devam eden çevre katliamları hakkında yazılı açıklama yayımlayan İlgezdi, “AKP için ülkenin doğal varlıklarının hiçbir önemi yok, yeter ki onlara istedikleri rantı sağlasın” dedi.

İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

"Akbelen Ormanları'nın yok edildiğ günlerde doğa katliamı şimdi de Trabzon Uzungöl'e sıçradı. Uzungöl zaten yıllardır AKP tarafından tahrip ediliyordu, şimdi işi resmiyete dökmüşler. AKP'nin bu bölgeye Millet Bahçesi yapma girişimi, aslında doğal yaşamı mahvederek, betonlaşmış bir alan ile rant yaratmaktır. Rant odaklı büyük projelerin peşinde koşan AKP için ülkenin doğal varlıklarının hiçbir önemi yok, yeter ki onlara istedikleri rantı sağlasın.

Uzungöl, sahip olduğu endemik türler, su kaynağı ve yeşil dokusuyla ekosistem açısından büyük bir öneme sahiptir. Millet bahçesi projesi bahanesiyle her yere el atan AKP, aslında sadece doğal güzellikleri yok etmekle kalmayıp aynı zamanda Uzungöl ekosisteminin dengesini de yok edecek. Bu yeni talan planlarıyla birlikte, Uzungöl'ün doğal yaşam alanları ve ormanları tahrip edilecek. Yüzlerce ağacın kesilmesi, su kaynağının kirletilmesi ve habitatın yok olması kaçınılmaz olacak. Ekolojik dengeyi bozacak olan bu planlar, bölgede yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor.

AKP, DOĞA RANTININ ADIDIR



Uzungöl zaten doğal bir bahçedir, buraya Millet Bahçesi yapmak zihni sinir projesinden başka bir şey değildir! AKP günü kurtarmanın, talanın derdindedir. Millet bahçesi yapacağız diye halka söz verdikleri bölgelerde imara açılan yerler var. Vatandaşa önce bunun hesabını versinler. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana doğaya çiçeğe toprağa bu kadar düşman, her gördüğü doğal güzelliği tahrip ve talan eden, 5’li çetelere yabancılara kaynaklarımızı peşkeş çeken bir iktidar daha görülmemiştir. Millet Bahçesi adı altındaki rant projesinin kimlere peşkeş çekileceğinin takipçisi olacağız.”