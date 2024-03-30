AKP Ankara’da eriyor

CHP tarafından yönetilen Başkent’te mevcut yönetimin rekor bir oyla seçimi tekrar kazanması bekleniyor. AKP Adayı Altınok’un malvarlığını açıklaması ile derinleşen tartışmaların Yavaş’ın önünü açtığı Ankara’da, belediye meclisinde de çoğunluğun CHP'ye geçeceği konuşuluyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Melih Gökçek'in toplam 23 yıl tahakküm kurduğu Ankara’da rüzgar, 31 Mart 2019 yerel seçimleri itibarıyla farklı esiyor. Türkiye siyasetine yerleşen, “Çalıyor ama çalışıyor” anlayışı, Gökçek döneminde yaratılan travma nedeniyle Başkent’te yerini, “Halkın parasını bir avuç azınlığa peşkeş çekiyorlar” görüşüne bırakıyor. CHP idaresinde beş yılı geride bırakan Ankara’da seçmenler önceliklerini, “Şeffaflık, sosyal belediyecilik” ve “İnsan odaklı belediyecilik” olarak sıralıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hemen her ankette önde olması, CHP Lideri Özgür Özel'in, “Sandık ittifakı” söyleminin Başkent’te karşılık bulacağını gösteriyor. Güvenilir anket şirketlerinin Ocak ayında yüzde 36,8 olarak gösterdiği Yavaş’ın oy oranının, 19 Mart tarihli son ankette ise yüzde 60’a dayandığı görülüyor. Ankara’da, Yavaş’ın oy oranındaki yükselişin, AKP’nin adayı Turgut Altınok’un düşük profilli olmasından kaynaklandığı dile getiriliyor.

CHP'DE BEKLENTİ REKOR

Ankara seçmeni, belki de çok uzun yıllardan ilk kez sosyal belediyecilik anlayışı ile tanıştığını belirtiyor. Mevcut ABB yönetiminin sosyal yardım uygulamaları, seçmenin tercihlerinde önemli rol oynuyor. Anketlere de büyük ölçüde yansıyan tercihlere göre, CHP'li Mansur Yavaş, en yakın rakibi AKP'li Turgut Altınok'un 10 puan önünde görünüyor. CHP kanadı, 31 Mart 2019’da yüzde 50,9 ile kazanılan Ankara’da bu kez yüzde 60 ile rekor bir oy bekliyor.

Ankara’da büyükşehir yönetiminin değişmesi beklenmezken ilçelerde dinamikler ise her geçen gün biraz daha değişiyor. CHP'nin aday belirleme sürecinde tartışmaların odağına oturan Çankaya Adayı Hüseyin Can Güner’in, 2019’a oranla daha az bir oyla da olsa Çankaya’yı kazanacağı bildiriliyor. Çankaya’da TİP’in adayı İrfan Değirmenci’nin ise seçimi kazanma ihtimali olmasa da “Hatırı sayılır” bir oy alacağı kaydediliyor.

İLÇELERDE DURUM NE?

Yarışın MHP ve CHP arasında kıran kırana geçeceği ilçe olarak ise Etimesgut gösteriliyor. İlçede güçlü bir figür olan MHP’li Belediye Başkanı Enver Demirel'in son anketlerde CHP Adayı Erdal Beşikçioğlu’nun bir puan önünde olduğu belirtiliyor. Ancak Beşikçioğlu’nun özellikle ulaşım ağı konusunda henüz seçimlerden önce somut projeler ortaya koymasının, sandıkta seyri değiştireceği savunuluyor.

Mart 2019’da AKP’nin 10 bin oy farklı ile kazandığı Mamak’ta yönetimin CHP'ye geçeceği iddia ediliyor. Mamak seçmeni, AKP’li Belediye Başkanı Murat Köse döneminde ilçede olumlu adımlar atılmadığını belirterek, ibrenin CHP’li Veli Gündüz Şahin’den yana olduğunu söylüyor.

Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden Keçiören ve Yenimahalle’de de seçime sayılı günler kala dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP'nin 2019’da ittifak kapsamında İYİ Parti’ye bıraktığı, Mart 2024’te ise kendi adayıyla gireceği Keçiören’de Mesut Özarslan ortaya büyük bir iddia koyuyor. AKP adayı ile arasındaki farkı iki puana kadar indirdiği bildirilen Özarslan’ın son düzlükte ipi göğüsleyebileceği öne sürülüyor. 2009 itibarıyla CHP tarafından yönetilen Yenimahalle’de ise mevcut başkan Fethi Yaşar’ın seçimi bir kez daha kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İL GENEL MECLİSİ

CHP’nin, diğer seçim çevrelerine oranla görece rahat olduğu Ankara’da asıl yarış, il genel meclisinde çoğunluğu kazanmak için gerçekleştiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 27 Mart itibarıyla çoğunluk AKP’nin elinde bulunuyor. Toplam 147 sandalyeli belediye meclisinde AKP’yi 88, CHP’yi 27, MHP’yi 19, İYİ Parti’yi ise 11 üye ile temsil ediyor. CHP, toplam iki üyenin de bağımsız olarak temsil edildiği ABB Belediye Meclisi’nde Mart 2024 seçimlerinde çoğunluğu elde etmeyi planlıyor. Seçmen sayısının 4 milyonun üzerine çıktığı Ankara’da CHP, en az 2,5 milyondan fazla seçmenin oyunu alarak Meclis’te de çoğunluğu kazanmayı ve özellikle, “Belediye Meclisi kararları ile engellemenin” önüne geçmeyi amaçlıyor.

KÜRT SEÇMEN NE YAPACAK?

Profili itibarıyla Mansur Yavaş'a oy vermeyecek Kürt seçmen, DEM Parti Ankara adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan isimlerinde konsolide olmuşa benziyor. Ancak Ankara'da, İstanbul’un aksine DEM Parti oylarının sonuca etki etmeyeceği biliniyor. Mart 2019’da HDP’nin il genel meclisi için aldığı 36 bin 537 oyun korunacağını kaydeden DEM Parti kaynakları, Ankara’dan yüzde 1,5’e yakın bir oranda oy beklendiğini anlatıyor.