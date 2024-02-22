AKP anlayışının sembolü: Varlık Fonu

Muhalefet, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) TBMM denetimlerine yönelik muhalefet şerhlerini tamamladı. Muhalefet şerhinde “Türkiye Varlık Fonu; Türkiye’nin son dönemde etkisine girdiği otokratik yapının ve merkeziyetçi siyaset anlayışının sembol yapılarından biri haline gelmiştir.” denildi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Muhalefet, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) denetimlerine yönelik muhalefet şerhlerini hazırladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan şerhte denetim raporlarının beklentileri karşılamadığı belirtildi. Denetim raporlarının 87 gün gecikmeli sunulduğu hatırlatıldı.

Muhalefet şerhinde, paralel bir bütçe ve hazine gibi kullanılan Türkiye Varlık Fonu’nun ve bu fon bünyesinde kurulan alt fonların, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’nin, bu şirketin kuracakları alt şirketlerin Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Denetimlerin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu denetçileri tarafından yapılması ‘denetim etiği’ açısından eleştirildi.

BÜTÇE AÇIĞINA PERDE İŞLEVİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhurbaşkanı hem de TVF yönetim Kurulu Başkanı sıfatının bulunduğu hatırlatılan muhalefet şerhinde “Bu görevlerin aynı kişide birleşmesi hem yönetim hem de denetim açısından idare hukuku prensiplerine göre çok ciddi bir sakatlık yaratmaktadır. Türkiye Varlık Fonu; Türkiye’nin son dönemde etkisine girdiği otokratik yapının ve merkeziyetçi siyaset anlayışının sembol yapılarından biri haline gelmiştir. Türkiye Varlık Fonu ile Cumhurbaşkanlığı makamı arasındaki ilişkinin bir an önce sonlandırılması gerekir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Varlık Fonu’nun hazine ile ilişkisinin açık ve şeffaf olmadığı belirtilen görüşte, şu ifadelere yer verildi:

• “Türkiye Varlık Fonu bütçe açığı için bir perdeleme işlevi görme işlevine sahiptir. Türkiye Varlık Fonu’nun yaptığı borçlanmalar Merkezi Bütçesinde ve hazine hesaplarında gözükmemektedir.

• Türkiye Varlık Fonuna bağlı bir alt fon, hazinenin Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı olanaklarını dolaylı yöntemle kullanmak suretiyle, kamu bankalarının yapısının güçlendirilmesi işleminde aracılık rolünü üstlenmiştir.

• Türkiye Varlık Fonu’nun herhangi bir plan ve programlamaya dayanmayan petrokimya, enerji, madencilik, finans, sigorta, ulaşım sektörleri ile ilgili eylem ve faaliyetlerinin, ilgili asli görevli devlet kurumlarının görevlerine müdahale anlamı taşımakta olduğu kanaatine ulaşılmaktadır.

• Türkiye Varlık Fonu özellikle kaynak, denetim ve muafiyete ilişkin noktalarda oldukça geniş yetkilere sahiptir. Bu durumun orta ve uzun vadede kamu maliyesi ve idari bakımdan ciddi sakıncalar ortaya çıkarması kaçınılmazdır.”

HEM CUMHURBAŞKANLIĞINDA HEM FONDA

Cumhurbaşkanlığında üst düzeyde görev yapan personel aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak da görev alıyor.