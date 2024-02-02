Gizli işler Fon’u

TVF'de yapılan denetimlerde birçok şirket için “Sınırlı olumlu görüş” kararı verildi. BOTAŞ’ın stok alım fiyatlarındaki gizlilik nedeniyle yeterli denetim kanıtı yok.

Havva GÜMÜŞKAYA

Finans, telekomünikasyon ve teknoloji, ulaşım ve havacılık, enerji ve madencilik ile tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren 30 şirket, 46 gayrimenkul ve 2 oyun lisansını bünyesinde bulunduran Varlık Fonu’nun denetim raporunda birçok şirket için ‘sınırlı olumlu’ görüş verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Fon’un bünyesinde bulunan BOTAŞ, Halk Bankası, Türksat, PTT, Türk Şeker ve Türk Telekom ‘olumlu görüş’ verilmeyen şirketler oldu.

GİZLİ ALIM FİYATI DENETİMİ ENGELLEDİ

Bağımsız denetim raporunda BOTAŞ’ın 4 milyar 947 milyon TL tutarındaki ‘vadeli diğer alacakları’na ilişkin "gizlilik unsuru taşıması" sebebiyle, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği belirtildi.

Ayrıca, BOTAŞ’ın stok alım fiyatlarının da gizli olduğu ve bu nedenle stok birim maliyetlerine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilemediği ve birim maliyetleri alternatif prosedürlerle de denetlenemediği için tatmin edici bir kanaate ulaşılamadığı kaydedildi.

PTT’de ise devam eden hukuki davaların önemli bir bölümüne ilişkin dava karşılıklarına yönelik yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilemediği vurgulandı. PTT’nin finansal tablolarında yer alan 41 milyon TL tutarındaki ticari alacaklar, 7 milyar 157 milyon TL tutarındaki ticari borçlar ve 1 milyar 666 milyon TL tutarındaki hasılatına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtının bulunamadığı belirtildi.

SATIŞ MALİYETLERİ BELİRLENEMEDİ

‘Sınırlı olumlu’ görüş verilen Türkşeker ile ilgili olarak, kurumun finansal tablolarında yer alan 2 milyar 897 milyon TL tutarındaki stoklarına ve 7 milyar 657 milyon TL tutarındaki satışların maliyetlerine ilişkin denetim kanıtı bulunamadığı kaydedildi. Aynı şekilde Türk Tarım’ın da 3 milyar 254 milyon TL tutarındaki satışlarının maliyetine ilişkin denetim kanıtlarının elde edilememiş olması nedeniyle sınırlı olumlu görüş verildiği ifade edildi. Denetim sonucunda sınırlı olumlu görüş verilen Halk Bankası için de ABD’de devam eden "İran yaptırımlarının ihlal edilmesi" davalarıyla ilgili karşılık ayrılmadığı tespiti yapıldı.