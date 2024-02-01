Bunun adı borç fonu

Kamunun gelir getirici çok sayıda kurumunun bağlı olduğu TVF’nin borçlarının 2022’de yüzde 88,91 oranında arttığı ortaya çıktı. Borçların bir kısmının ise Hazine tarafından teminat altına alındığı belirlendi.

Havva GÜMÜŞKAYA

TBMM Başkanlığı’na sunulan Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait bağımsız denetim raporu, yeni borçların ortaya çıktığını gözler önüne serdi. Raporda, Halk Bankası, BOTAŞ, PTT, Ziraat Bankası, ÇAYKUR, Türk Şeker gibi kamunun gelir getirici çok sayıda kurumunun bağlı olduğu TVF’nin borçlarının 2022’de yüzde 88,91 oranında arttığı belirtildi.

2022 yılına ait denetim raporunda Fon’un, 2021 yılında 283,1 milyar TL olan borç tutarı 2022 sonunda 534,8 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. Rapora göre, TVF’nin borçlarının 144,2 milyar TL’lik kısmını kısa vadeli borçlar oluştururken 390,5 milyar TL’lik bölümünü uzun vadeli borçlar oluşturdu.

Fon’un 281 milyar TL’lik kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin TVF ve TVF’nin portföyünde bulunan şirketlerin banka kredilerinin toplam tutarından oluştuğu ve 25,3 milyar TL’lik kısmının Hazine tarafından teminat altına alındığı kaydedildi. Uzun vadeli diğer borçlanmaların ise kamu bankalarına finansman sağlamak amacıyla Hazine’den alınan borçlardan oluştuğu bildirildi.

Ayrıca TVF tarafından Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası’nın sermaye yapılarının güçlenmesi amacıyla 11,7 milyar TL tutarında sermaye sağlandığı tespit edildi. Sermaye desteğinin ardından TVF’nin Halk Bankası’ndaki ortaklık pay yüzde 87,7’den 91,5’e, Vakıf Bank’taki ortaklık payı ise 64,8’den 74,8’e yükseldi.

İLETİŞİM GİDERİNDE DEVASA ARTIŞ

Varlık Fonu’nun danışmanlık giderlerinde bir yılda yüzde 92 artış yaşandığı öğrenildi. Danışmanlık hizmetleri için TVF’nin kasasından çıkan ve 2021 yılında 12,6 milyon TL olan para 2022 yılında 24,2 milyon TL’ye yükseldi. Fon’un kurumsal iletişim giderlerinde ise çarpıcı artış yaşandı. 2021 yılında 1,2 milyon TL olan kurumsal iletişim giderleri 2022’de 14,9 milyon TL’ye fırladı.