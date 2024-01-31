Varlık Fonu’nun şirketleri zararda

Erdoğan’ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınan kamu iktisadi teşebbüslerinin yanı sıra fon bünyesinde kurulan şirketler de zarar ediyor. Fon bünyesindeki bazı şirketlerde ise personel olmadığı öğrenildi.

Havva GÜMÜŞKAYA

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu ve kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesine alan Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait denetim raporu, gecikmeli olarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Raporun şubatta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Denetim raporunda fon bünyesinde kurulan alt fonların faaliyete geçirilmediği, kurulan şirketlerin ise zarar ettiği ortaya çıktı.

FONLAR İŞLEVSİZ

Raporda, bağımsız denetim şirketlerinin yanı sıra Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) denetim raporlarına yer verildi. Raporda, 2017 yılından sonra kurulan fonlarla ilgili önemli bir tespite yer verildi. DDK denetçisinin sorusu üzerine Ziraat Bankası bünyesinde kurulan dört fonun faaliyetlerinin olmadığı belirtildi. TVF Lisans ve İmtiyaz Alt Fonu, TVF Maden Alt Fonu ve BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 2017 yılında kurulduğu hatırlatılarak verilen yanıtta, “İzleyen dönemlerde projelerin olması durumunda bu fonlar hali hazırda kurulu olduğundan dolayı projelerle ilişkilendirilerek kullanılabilir. Nitekim Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu da bu şekilde geçmiş yıllarda isim değişikliği yapılarak ilk ikraz işleminde kullanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Varlık Fonu bünyesine alınan ve kâr eden KİT’lerin de aralarında bulunduğu şirketlerin yanısıra sonradan fon bünyesinde kurulan şirketlerin de zarar ettiği açığa çıktı. Fon’un bünyesinde kurulan 10 şirketten bazılarında personel bulunmadığı bazılarında ise birkaç kişinin bulunduğu tespit edildi. Buna göre fon bünyesindeki TVF Bilgi Tek. AŞ’nin 2022 yılında 11,3 milyon TL, TVF Enerji San. AŞ’nin 2,9 milyon TL, TVF AEL AŞ’nin 263 bin TL, TVF Rafineri AŞ’nin 9,7 milyon TL zarar ettiği belirlendi.