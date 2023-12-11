AKP bürokratları koltuklara sığmıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun danışmanı Murat Gül, aynı zamanda DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı ve HEAŞ Yönetim Kurulu üyeliği de yapıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidar eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik krizin yarattığı yoksulluk, çift maaşlı bürokratların ise keyfini bozmadı. AKP iktidarında kritik pozisyonlara getirilen hemen her bürokrat birden fazla koltuk ile gündeme gelirken CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın yazılı soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Bakan Danışmanı Murat Gül’ün birden fazla yerden maaş aldığını adeta itiraf etti. Danışmanı Gül’ün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan maaş almadığını ifade eden Uraloğlu, Gül'ün görev yaptığı diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı maaşları ise reddetmedi.

Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Murat Gül, aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda da oturuyor. Gül’ün maharetine iki koltuk da yetmiyor. Bakan Danışmanı Gül, bakanlıktaki danışmanlık görevi ve DHMİ’deki yöneticilik pozisyonun yanı sıra Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alıyor.

BAKAN’IN İTİRAFI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun CHP’li Cevdet Akay’ın soru önergesine verdiği yanıt ise çoklu maaşın itirafı niteliğini taşıyor. Danışmanı Murat Gül’ün, danışmanlık görevi nedeniyle maaş almadığını savunan Uraloğlu, Gül’ün görev yaptığı diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı maaşları ise reddetmiyor.

CHP’li Akay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile kamu görevlilerine huzur hakkı verilmesine yasal dayanak oluşturulmak istendiğinin altını çizdi. AYM’nin 2022 yılında, kamu görevlilerine başka görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile getirilen düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Akay, şunları söyledi:

ANAYASAYA AYKIRILIK

“Kamu görevlilerin sadece bir yerden maaş alacağı kanunla düzenlenmiş ve sabit hale gelmiştir. Farklı bir yerde görevlendirdikleri halde huzur hakkı adı altında herhangi bir ücret alamazlar. Buna ilişkin gerekli düzenlemenin nasıl yapılacağı ise Anayasanın 104’üncü ve 128’inci maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Torba kanun ile yapılan bu düzenlemede anayasaya aykırılık giderilmeyecektir.”