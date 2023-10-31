Liyakatsizler havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın çift maaşlı beş yöneticisinden dördünün havacılıkla bir ilgisi yok. Havalimanını fotoğrafçılık, reklamcılık, hukuk mezunlarıyla peyzajdan sorumlu belediye yöneticiliği yapanlar yönetiyor.

İsmail ARI

En fazla hava ve yolcu trafiğine sahip havalimanlarının başında gelen İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nı yöneten isimlerin çift maaşlı olduğu, aynı zamanda havacılık alanında bir eğitimi ve tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. Ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 22 yıldır Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi (HEAŞ) işletiyor. Milyonlarca lirayı yöneten, yaklaşık yüzde 96’lık hissesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na, geri kalan hisseleri ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Türk Hava Kurumu’na ait olan HEAŞ’ın yönetimi ise tartışma yaratacak türden.

TEK KOLTUKTAN OTURAN YÖNETECİ YOK

HEAŞ’ın beş kişilik yönetim kurulundan sadece birinin havacılık ile ilgisi var. Ayrıca tamamı çift maaşlı da olan HEAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri ve eğitimleri ise şöyle:

-Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çakmak: Aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Yönetim Kurulu Üyesi. Daha önce de AKP’li Beyoğlu Belediyesi'nde Fen İşleri, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Yerebakan: Malzeme mühendisi ve aynı zamanda Teknopark İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı.

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gül: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda “bakan danışmanı” olarak görev yapan Murat Gül’ün, aynı zamanda DHMİ Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı. Gül, lisans eğitimi görsel ve iletişim sanatlarında, yüksek lisans eğitimini ise fotoğraf ve medya alanlarında aldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Kara: Mesleği avukatlık olan Kara, hem DHMİ’nin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı hem de hukuk müşaviri. Yani kara aynı anda üç koltukta birden oturuyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Orhan: Pilot olduğu bilinen Orhan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hava Ulaştırma Daire Başkanlığı görevini yürütüyor.

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GENEL MÜDÜR DE PEYZAJCI

2022’nin Aralık ayından beri HEAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Faruk Kacır’ın da havacılıkla bir ilgisi yok. İmam Hatip lisesi ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunu olan Kacır, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin genel müdürüydü.