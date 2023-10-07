AKP büyük kongresi: Erdoğan'dan 'yerel seçim', 'sınır ötesi operasyon' ve 'ekonomi' mesajları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı. Kongre salonunda yapacağı konuşmadan önce bina dışındaki partililere hitap eden Erdoğan, “yerel seçimler ve güvenlik” konularında mesajlar verdi. Hitabının ardından kongre salonuna geçen Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, emekli memurların beklediği maaş düzenlemesinin ilk Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanacağını bildirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı. Memur emeklisinin beklediği maaş zammına yönelik konuşan Erdoğan, ilk Kabine Toplantısı'na işaret etti. Erdoğan, "Emekli memurlarımızın maaşları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İlk Kabine Toplantısı'nın ardından müjdemizi açıklayacağız" dedi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yapacağı konuşma öncesi, salonun dışında bekleyen partilere hitap eden Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimler ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda mesajlar verdi.

'YEREL SEÇİM' VE 'GÜVENLİK' MESAJLARI

"Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz" diyerek Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sınır içinde ve sınır dışında yürüttüğü operasyonların devam edeceğine işaret etti.

Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, partililerine 'çok çalışın' talimatı verdi. Devamla genel seçimlerdeki Millet İttifakı liderlerini hedef alan Erdoğan, "6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa" diye konuştu.

Erdoğan, kısa hitabının ardından kongrenin gerçekleştirildiği salona geçti. Erdoğan, burada partisinin yeni dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salondaki konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ilişkin değerlendirmelere ayıran Erdoğan, 21 yıllık iktidarında sürekli devam ettirdiği "refah artırma" söylemini yineledi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas'ın, İsrail'e karşı başlattığı operasyona yönelik de konuşan Erdoğan, taraflara 'itidal' çağrısı yaptı. Erdoğan, "Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"Son dönemde oyanan en büyük oyunların tekmilin birden sergilendiği 14-28 Mayıs seçimlerindeki gayretleri asla unutmayacağız.

Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.

Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz.

Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından marjinal örgütlere kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.

Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız.

İsrail'deki hadiseler ışığında tüm tarafları itidale davet ediyoruz. Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemimizdir. Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu yıl sonuna doğru emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışma yapıyor. İlk Kabine'den sonra müjdemizi emekli memurlara açıklayacağız.

Türkiye, Cumhur İttifakı ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın eşiğindedir. Son 2 asırdır bize dayatılan fiziki, zihni sınırlara teslim olmayacağız."