AKP Cizre adayının sahte plakalı seçim aracı: 82 CZR 82

AKP Cizre Belediye Başkan Adayı Ömer Yıldız seçim çalışmalarında kullandığı araçlara 82 numaralı sahte plakalar yaptırdı.

AKP Cizre Belediye Başkan adayı Ömer Yıldız'ın seçim çalışmalarında kullandığı araçlar gündem oldu. Yıldız’ın kentte kullandığı “Biz Cizre’yiz, başarabiliriz” yazılı, 82 plaka numaralı sahte plakalı araçlarla caddelerde seçim çalışması yapılıyor.

PLAKALARIN SON RAKAMLARI DEĞİŞİK

Şırnak’ın ilçesi olan Cizre’nin il olması gerekliliğine gönderme yaptığı ifade edilen Yıldız’ın 82 numaralı sahte plakaları 82 CZR 28, 82 CZR 83, 82 CZR 84 olarak sıraladığı görülüyor.

Plakaların orijinalinden ayırt edilmeyecek biçimde hazırlanması ise dikkat çekti.