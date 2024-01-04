AKP'de meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AKP Seçim İşleri Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı" müracaatlarının 31 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

AKP'de "Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı" başvuru süresi 31 Ocak 2024'e kadar uzatıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak'ta sona erecek olan "Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı" müracaatlarının 31 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Yavuz sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.