AKP'de milletvekillerine 'sosyal medya' uyarısı

AKP grup yönetimi, milletvekillerinden yanlış anlaşılmaya müsait açıklama ve söylemlerden kaçınmalarını istedi. Son dönemde tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle AKP grup yönetimi milletvekillerine uyarıda bulundu.

AKP'de ıstakoz, Maldivler tatili ve Rolex marka saat paylaşımı tepki çekerken AKP grup yönetimi milletvekillerini uyardı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının yemek, giyim kuşam ve tepki çeken diğer sosyal medya paylaşımları AKP’de tartışma konusu oldu. Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, AKP’nin ilk defa bir seçimde ikinci çıkmasında bu tip davranışların da etkili olduğu dile getirildi.

"HASSAS OLUN"

AKP’de yapılan toplantılarda, iyi niyetli ve samimi olsalar bile sosyal medyadan yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algılandığını ve tepki çektiği tespiti yapıldı.

Son dönemdeki tartışmalar sebebiyle milletvekillerine daha hassas olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden AKP yöneticileri “Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz” dedi.

"HERKES ŞU ANDA SİZİ İZLİYOR"

Grup yöneticilerinin milletvekillerinden, yaptıkları açıklamalardan, kullandıkları dil ve söyleme kadar her alanda özenli olmalarını istediği belirtildi. Milletvekillerine, grup yönetimi tarafından “Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının” uyarısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

AKP'de, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile Maldivler tatilini paylaşan partinin Çankaya adayı Hüseyin Filiz tepki çekmişti.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaşmış; gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.