AKP'de seçim yenilgisi nasıl değerlendiriliyor?

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir kan kaybına uğrayan ve seçimin kaybedeni olan AKP'de seçim sonuçları tartışılmaya başlandı. Emeklilerin maaş beklentisi, küskün seçmen, Yeniden Refah Partisi ve aday stratejisi seçim yenilgisinin nedenleri olarak sayılıyor.

Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Seçimin kazanı CHP olurken, Cumhur İttifakı büyük bir bozguna uğradı. AKP, tarihinde ilk kez ikinci parti olurken Balıkesir, Bursa ve Denizli'de CHP'ye kaybetti.

Parti içinde seçimde alınan sonucu etkileyen faktörler de 31 Mart gecesinden itibaren tartışılmaya başlandı.

Millyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AKP kulislerinde öncelikle emeklilerin maaş artışı beklentisinin seçim öncesinde karşılanamamış olmasının sonuçlara doğrudan etkisi olduğu düşünülse de, partili seçmeninin sandığa gitmekte isteksiz kalması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin iktidar gücünü koruduğu düşüncesiyle tabanın Yeniden Refah Partisi’ne oyunu kaydırmakta sakınca görmemesi de diğer nedenler olarak sayılıyor.

YENİDEN REFAH DEĞERLENDİRMESİ

Mayıs 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ortağı olarak giren YRP, 31 Mart seçimlerinde “müstakil aday” formülü ile oylarını yüzde 6’nın üzerine taşıdı. AKP’nin, henüz ilk yerel seçim deneyimini yaşayan YRP’ye iki önemli kalesi olan Şanlıurfa ve Yozgat’ı kaptırdığı, muhafazakâr seçmenin yoğun olarak yaşadığı Konya’da YRP’nin AKP’den yüzde 23, Elazığ’da 21, Kayseri’de yüzde 19 oranında oy kopardığı değerlendiriliyor.

KÜSKÜN SEÇMEN

Enflasyon, kira ve gıda fiyatlarındaki artışlar ve hayat pahalılığı gibi başlıkların da seçmenin AKP’ye oy verme eğilimini olumsuz etkilediği yorumları yapılıyor.

ADAY STRATEJİSİ

AKP’nin bazı illerde anketler, temayül ve saha yoklamalarına rağmen mevcut başkanlarda ısrar ettiği, bazı sevilen isimlerin ise Genel Merkez tarafından uygun bulunmadığı için aday gösterilmediği; bunun da seçim sonuçlarını etkilediği ifade ediliyor.

Bu stratejinin parti içinde bir küskünler grubu oluşturduğu ve bu grubun başka partilere geçerek oyların bölünmesine neden olduğu belirtiliyor.