Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

AKP MYK toplandı: Seçim sonuçları değerlendirilecek

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor. AKP'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak.

Güncel
  • 02.04.2024 10:03
  • Giriş: 02.04.2024 10:03
  • Güncelleme: 02.04.2024 15:31
AKP MYK toplandı: Seçim sonuçları değerlendirilecek

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı.

MYK toplantısı, AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün saat 15.00'te başladı.

Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.

MYK'DE DEĞİŞİM SÜRECİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre,  yerel seçimde alınan kötü sonuç AKP’de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

AKP'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak. Hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve yanlış aday tercihleri AKP’nin seçimi kaybetmesinde ana nedenler olarak sayılıyor.

Ancak, sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün, başka partiye de oy vermek istemediği için, tepki olarak sandığa gitmeyen AKP seçmeni olduğu değerlendirmesi yapılıyor. AKP, teşkilatlardan ve milletvekillerinden de seçim raporu isteyecek.

DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Erdoğan’ın balkon konuşmasında partide değişimin yakında olacağı mesajını taşıdığı ifade ediliyor. AKP’nin bu yılın sonuna kadar olağan kongresini yapması bekleniyor. Kongreden ‘Yenilenmiş’ olarak çıkmak isteyen Erdoğan’ın hem MKYK’de hem de MYK’de köklü değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dengeyi halk bozar
Özgür Özel en çok sevindiği ve üzüldüğü şehirleri açıkladı: "Hayal kırıklığı" dedi, 1 isme tepkisi dikkat çekti
Her yerde değişim isteği AKP’yi sandığa gömdü
Yaşar
Yaşar Aydın
Dip dalganın tsunamisi
BirGün'e Abone Ol