AKP MYK toplandı: Seçim sonuçları değerlendirilecek

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor. AKP'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı.

MYK toplantısı, AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün saat 15.00'te başladı.

Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.

MYK'DE DEĞİŞİM SÜRECİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yerel seçimde alınan kötü sonuç AKP’de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

AKP'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak. Hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve yanlış aday tercihleri AKP’nin seçimi kaybetmesinde ana nedenler olarak sayılıyor.

Ancak, sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün, başka partiye de oy vermek istemediği için, tepki olarak sandığa gitmeyen AKP seçmeni olduğu değerlendirmesi yapılıyor. AKP, teşkilatlardan ve milletvekillerinden de seçim raporu isteyecek.

DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Erdoğan’ın balkon konuşmasında partide değişimin yakında olacağı mesajını taşıdığı ifade ediliyor. AKP’nin bu yılın sonuna kadar olağan kongresini yapması bekleniyor. Kongreden ‘Yenilenmiş’ olarak çıkmak isteyen Erdoğan’ın hem MKYK’de hem de MYK’de köklü değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.