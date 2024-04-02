Her yerde değişim isteği AKP’yi sandığa gömdü

Seçmenin yüzde 37,7’sinin oyu ile tarihi seçim başarılarından birini elde eden CHP’de, kâğıt üzerinde zor olarak görünen kentlerin kazanım öyküsü dikkati çekiyor. Toplam 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 49 belde ile nüfusun yüzde 66’sını yönetme hakkı kazanan CHP’nin, AKP ve MHP’den de büyük oy kopardığı görülüyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, 31 Mart’ta tarihi seçim başarılarından birini elde etti. 1977 yılından bu yana ilk defa birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP, kâğıt üzerinde imkânsız görünen çok sayıda kentin yönetimini aldı. Hatay dışında, Mart 2019’da kazandığı 10 büyükşehiri korumayı başaran CHP, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa’yı da kazanarak idaresindeki büyükşehir sayısını 14’e çıkardı. CHP kurmayları, Balıkesir, Bursa, Manisa, Kastamonu ve Adıyaman gibi, “Kazanılamaz” denilen kentlerde CHP’yi birinci parti olma yoluna götüren kampanya sürecini BirGün’e anlattı.

CHP, Özgür Özel Genel Başkanlığı’nda girilen ilk yerel seçimden 14 büyükşehri kazanarak çıktı. Kampanya sürecinde en fazla telaffuz edilen, “Türkiye İttifakı” söylemini sandığa taşımayı başaran parti, 14 büyükşehrin yanı sıra 21 il belediyesinin yönetimini de kazandı.

EKONOMİ VURGULU SÖYLEMLER

CHP kaynakları seçim başarısını, “Kısır tartışmalar yerine, ekonomik bunalıma dikkati çeken söylemlerin” etkili olmasına bağladı. AKP’nin Türkiye’yi yıllardır uçuruma sürükleyen ekonomi politikasına karşın krizi yok sayan söylemlerinin de kendilerine avantaj sağladığını kaydeden kurmaylar, “Seçmen, ‘Yeter artık’ dedi. CHP belediyeciliğinin ne olduğunu 2019’da kazandığımız belediyelerde herkese gösterdik. Şimdi, tüm Türkiye’ye sosyal belediyecilik anlayışını yayacağız” dedi.

BirGün, geçmişte başka partiler tarafından yönetilen son seçimde CHP’nin kazandığı kentlerin öykülerini derledi. Bursa, Balıkesir, Adıyaman, Kastamonu ve Manisa’da kampanya sürecinde yaşananlar, CHP’nin seçim başarısına ışık tuttu.

BURSA’DA BOZBEY DAMGASI

Mart 2019’da İYİ Parti ile CHP arasında kurulan Millet İttifakı’nın adayı olan Mustafa Bozbey, oyların yüzde 47,03’ünü alsa da birinci olamadı. 18 Nisan 1999 seçimlerinden Mart 2019 seçimlerine kadar yürüttüğü Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde kentte seçmenin sevgisini kazanan Bozbey, Mart 2024’te ise yüzde 47,6 oranında oy alarak yarım kalan yarışı tamamladı.

CHP Lideri Özgür Özel’in Bursa’da seçmene seslenirken Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’i unutmaması ve “Hesabını soracağını” sıklıkla dile getirmesi, Ateş’in memleketi Bursa’da sonucu etkiledi. Öte yandan kentte emekli nüfusunun yoğun olması ve iktidarın emeklileri yok sayan politikalarının seçmeni CHP’ye yaklaştırdığı belirtildi. Kentin, “Yeşil Bursa” niteliğinden giderek uzaklaşarak betona gömülmesinin de seçmen davranışını etkilediği bildirildi.

BALIKESİR SAĞA KAPIYI KAPATTI

CHP’nin 2019’da ittifak kapsamında İYİ Parti adayı İsmail Ok’a bıraktığı Balıkesir de seçimin kazanıldığı kentler arasına girdi. CHP’nin Balıkesir adayı Ahmet Akın, oyların yüzde 51,1’ini alarak yüzde 40,5 oy alan AKP adayı Yücel Yılmaz’ı geride bıraktı. İYİ Parti ise kent seçmeninden yalnızca yüzde 3’ünün oyunu alabildi. Balıkesir seçmeninin, “Sağ politikalara duyduğu öfkenin” sandığa yansıdığı görüldü. Mart 2024’ü kazanan Ahmet Akın’ın 2019’da, İYİ Partili İsmail Ok nedeniyle geri çekildiğini, Ok’un ise seçimi kaybederek kısa süre sonra AKP’ye geçtiğini anımsatan seçmenler, “Bizi kandırıp, oyumuzu sattılar. Balıkesir, sağ siyasetin kirli yüzüyle tanıştı” dedi.

Ahmet Akın, her türlü hileye rağmen Balıkesir’de ipi göğüsledi.

AKIN: HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURDULAR

Seçim başarısının ardından BirGün’e konuşan Ahmet Akın, “Bugünden itibaren Balıkesir’de particilik olmayacak. Herkese karşı adalet olacak” ifadelerini kullandı. Kampanya döneminde çok sayıda siyasi ahlaksızlıkla karşılaştıklarını belirten Akın, “Aynı isimde sahte aday çıkardılar, vatandaşın parasıyla beni karalama amaçlı gazeteler bastırıp dağıttılar, iftiralar attılar, yalanlar söylediler, her türlü hileye başvurdular. Bunları yapanları uyardım, ‘Balıkesir merttir, gerektiğinde de serttir’ dedim. Balıkesirli hemşerilerim 31 Mart’ta tüm bu siyasi ahlaksızlıklara sert bir yanıt verdi. Balıkesir’de kaybedenin olmadığı, herkesin kazanacağı dönemi başlatıyoruz” diye konuştu.

MANİSA’DA BÜYÜK HAKİMİYET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa da 31 Mart gecesi dikkatle takip edildi. CHP’nin Manisa adayı Ferdi Zeyrek, seçime adeta damgasını vurdu. Manisalı seçmenin oylarının yüzde 57,2’si CHP’li Zeyrek’e gitti. Cumhur İttifakı Adayı Cengiz Ergün’ün oyu ise yüzde 29,7’de kaldı. CHP, Manisa ilçelerinde de büyük hakimiyet kurdu. Kentteki 17 ilçenin 14’ü CHP idaresine girerken iki ilçede AKP’li, bir ilçede ise Yeniden Refah partili aday seçildi.

CHP’nin Manisa zaferi, aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların da bir nevi sonlanmasına yol açtı. Manisa’da doğan ve “Tıraşçı Ahmet’in oğlu” olarak bilinen Zeyrek’in kentte çok sevildiği ve “Sütte leke var, Ferdi’de yok” ifadesi ile tanımlandığı kaydedildi. Mimar olan ve Mimarlar Odası Manisa Şube Başkanlığı da yapan Ferdi Zeyrek’in, kent suçlarına karşı yürüttüğü mücadele de seçmen davranışına doğrudan yansıdı. Zeyrek’in özellikle, Manisa’nın sembollerinden olan Beyaz Fil’in korunmasına yönelik mücadelesi seçmenden büyük takdir topladı. AKP’nin, Beyaz Fil’i kaldırarak, alana AVM yapma girişimine karşı kenti örgütleyen Zeyrek’e seçmen, başkanlık yetkisi tanıdı.

SEÇİMİN BELİRLEYİCİSİ DEPREMZEDELER

Adıyaman’da ise Abdurrahman Tutdere, tarihi bir sonuca imza attı. CHP Adıyaman’da yüzde 49,7 oy ile birincilik ipini göğüsledi. AKP’nin Adıyaman adayı Ziya Polat’ın oyunun yüzde 27,4’te kalması ise “İktidar depremzedelere sırtını dönüyor” eleştirilerinin haklılığının halk tarafından kabul edildiğini gösterdi. Tutdere’nin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ilk gün itibarıyla kentte olması ve depremzedeler ile dayanışma göstermesinin sandığa yansıması sürpriz olmadı. Öte yandan Tutdere’nin, “Depreme saygılı bir kampanya süreci” yönettiği, seçim çalışmalarında müzik kullanmasıı da başarıda etkili olan gerekçeler arasında anlatıldı. DEM Parti’nin yüzde 1,2 ile ifade edilen Adıyaman oyu da Tutdere’nin kent ittifakını sağlayabildiğini ortaya koydu.

BALTACI KASTAMONU’YA HAKİM

İsmini, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı’nda düzenlenen Parti Meclisi toplantısını terk etmesi ile duyuran Hasan Baltacı’nın aday olduğu Kastamonu’da da büyük bir başarı öyküsü yazıldı. CHP’de 27 ve 28’inci dönemlerde Kastamonu milletvekilliği de yapan, istifa ederek Kastamonu’dan aday olan Baltacı’nın seçim başarısında, kampanya sürecinde kenti karış karış dolaşmasının etkili olduğu dile getirildi. Baltacı’nın öte yandan kentteki esnafın sorunları ile milletvekilliği döneminde yakından ilgilendiği aktarıldı.

AFYON’DA KÖKSAL DALGASI

Burcu Köksal ise CHP’nin Manisa ile birlikte tarihinde ilk kez kazandığı kentlerden olan Afyonkarahisar’da partisini zirveye taşıdı. Kampanya sürecinde, “Belediyenin kapısı DEM Parti dışında herkese açık” ifadesi ile tepki çeken, ardından ise söyleminin çarpıtıldığını savunan Köksal, kent seçmenini sandıkta birleştirdi. Köksal’ın yüzde 50,7 oy ile birinci olduğu kentte AKP’nin adayının oyu kayıtlara yüzde 31,8, MHP’nin adayının oyu ise kayıtlara yüzde 10,8 olarak geçti. Tabloya göre Köksal, MHP’den büyük bir seçmeni kopardı.

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NÜFUSUN YÜZDE 66’SI CHP’DE

CHP, yüzde 37,7’lik oy ile birinci parti olarak çıktığı 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından Türkiye nüfusunun yüzde 66,4’ünü yönetecek. Büyükşehirlerdeki nüfusun yüzde 51,7’si ise CHP’li başkanların yönetimindeki kentlerde yaşayacak. Kentlere dağıtılan bütçenin yüzde 80’ini CHP idare edecek.