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AKP'de yerel seçimler için aday belirme süreci başladı

AKP'de yerel seçim için adaylar başvuruları 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor.

Siyaset
  • 08.11.2023 11:20
  • Giriş: 08.11.2023 11:20
  • Güncelleme: 08.11.2023 11:23
Kaynak: iHA
AKP'de yerel seçimler için aday belirme süreci başladı

AKP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.

Bu çerçevede AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.

Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. AKP’de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

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