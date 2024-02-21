AKP'den aday olduğu iddia edilmişti: Hüsnü Şenlendirici'den 'meclis üyeliği' açıklaması

AKP tarafından İzmir'in Bergama ilçesinde 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildiği kesinleşen klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'den açıklama geldi. Şenlendirici, "Kültür sanat ve müzik elçisi olma misyonu ile kabul ettim" açıklaması yaptı.

İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, aynı ilçeden AK Parti tarafından birinci sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Şenlendirici, gündem olan adaylığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

X hesabı üzerinden açıklama yazılı açıklama yayımlayan Şenlendirici, herhangi bir siyasi parti üyeliği olmadığını, direkt olarak AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kontejanından meclis üyeliğine aday gösterildiğini belirtti.

Meclis üyesi adaylığını kültürel ve sanatsal faaliyetler için kabul ettiğini kaydeden Şenlendirici, "Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Şenlendirici'nin açıklaması şöyle:

"Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmem ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydum.

Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim. Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim. Ben de bu 'Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini', doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi 'Kültür Sanat ve Müzik Elçisi' olma misyonu ile kabul ettim.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır.

Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum."