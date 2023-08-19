AKP'den Ankara ve İstanbul mesajı: Çantada keklik değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Samsun'da gündemi değerlendirdi. Yerel seçimlere işaret eden Yavuz, İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanmak istediklerini vurgulayarak, "İnşallah nasip olur. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası. Çantada keklik de görmüyoruz" dedi. Ekonomiye yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, "Bazı noktalara ilişkin sıkıntılarımızın olduğu muhakkak" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesini bir yol kazası olarak gördüklerini söyledi. Yerel seçimlere işaret edem Yavuz, "Ankara ve İstanbul'un yeniden Cumhur İttifakı'na ait iki belediye olmaması için hiçbir neden yok. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası. Çantada keklik de görmüyoruz" dedi.

Yavuz, partisinin Şehir Buluşmaları programı kapsamında Samsun'da Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, Ankara ve İstanbul'u yerel seçimlerde kaybetmelerini 'yıl kazası' olarak niteleyen Yavuz, bu belediyelerin tekrar kazanılmasının da 'çantada keklik' olmadığını kaydetti.

Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, İstanbul, AK Parti'ye geçer mi geçer. Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesini bir yol kazası olarak görüyoruz açıkçası. Zaten belediyelerin meclisinde ezici bir meclis üstünlüğü var, hem Ankara'da hem İstanbul'da. Ankara ve İstanbul'un yeniden Cumhur İttifakı'na ait iki belediye olmaması için hiçbir neden yok. Yeniden hizmet belediyeciliğine dönülsün, yeniden o kaldığı yerden işler, icraatlar yoluna devam etsin istiyoruz. Biz Ankara ve İstanbul yeniden Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin adaylarının kazandığı bir hale dönüşsün diye böyle uğraşanımız var. İnşallah nasip olur. Yani çok zor görmüyoruz açıkçası. Çantada keklik de görmüyoruz. Ama bütün uğraşlarımız böyle bir sonuç ortaya çıksın diyedir. Ben inanıyorum, ümit ediyorum böyle de olacak."

"BAZI NOKTALARA İLİŞKİN SIKINTILARIMIZIN OLDUĞU DA MUHAKKAK"

Türkiye'deki enflasyon konusuna da değinen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel gidiyorduk, geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Devasa işler yapıldı, köprüler, yollar, üniversiteler, havaalanları filan, bunları tek tek anlatmama gerek yok. Yani bunlar eski Türkiye'yle mukayese edilmeyecek kadar iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesidir. Milli gelirden kişi başına düşen pay anlamında iyi geldik, iyi gidiyorduk. Ama üst üste gelen birtakım şeyler, mesela işte pandemi sürecidir, Ukrayna-Rusya savaşıdır ve diğer işlerdir. Bizim Türkiye özelinde depremdir. Birazcık tabii bizi sarstı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da sık sık söylüyor, 'Bu enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu refah payını tekrar düzelteceğiz' diyen yaklaşımları var."

Yavuz, Maliye Bakanlığı ile toplantı yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten önümüzde seçim vardır diye çok bırakmadık, seçim ekonomisi filan uygulamadan çok hızlı bir şekilde Türkiye tekrar o eski haline gelsin, ve o kaybolan refah payı tekrar geri gelsin, enflasyon tek haneli rakamlara insin, bu fiyat dengesizlikleri vesaire ortadan kalksın diye büyük bir mücadele var. Ben çok zaman geçmeden, çok uzun bir süre demiyorum, yani muhtemelen bir yıl sonra çok şeyin tekrar rayına oturduğu ve gerçekten ekonomik göstergelerin çok hızlı iyileştiği bir manzarayı Türkiye açısından göreceğimizi görüyorum ve umuyorum. Ama bugün baktığımızda gerçekten hakikaten bazı noktalara ilişkin sıkıntılarımızın olduğu da muhakkak ama bu sıkıntıları bertaraf edecek güçlü bir iradenin, Cumhur İttifakı iradesi ve güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğan iradesinin var olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla inşallah kısa süre sonra çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız."