AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Daha önce 6 ilçe başkanının istifa ettiği Diyarbakır'da partinin il başkanı da 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

Aydın, istifa mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve teşkilat başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür etti.

Aydın'ın paylaşımı şöyle:

Kıymetli Diyarbakırlı Hemşehrilerimiz..



Yaklaşık 3 yıldır sürdürmekte olduğum Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunuyorum.



Peygamberler ve Sahabeler Diyarında bu onurlu görevi yapmak üzere beni görevlendiren, bu şehrin çocuklarına hizmet…