AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti
AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Daha önce 6 ilçe başkanının istifa ettiği Diyarbakır'da partinin il başkanı da 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.
Aydın, istifa mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve teşkilat başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür etti.
Aydın'ın paylaşımı şöyle:
Kıymetli Diyarbakırlı Hemşehrilerimiz..— M.Şerif AYDIN (@mserifaydin) September 25, 2023
Yaklaşık 3 yıldır sürdürmekte olduğum Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunuyorum.
Peygamberler ve Sahabeler Diyarında bu onurlu görevi yapmak üzere beni görevlendiren, bu şehrin çocuklarına hizmet…