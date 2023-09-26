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AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, istifa ettiğini açıkladı.

Güncel
  • 26.09.2023 09:54
  • Giriş: 26.09.2023 09:54
  • Güncelleme: 26.09.2023 10:06
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Daha önce 6 ilçe başkanının istifa ettiği Diyarbakır'da partinin il başkanı da 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

Aydın, istifa mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve teşkilat başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür etti.

Aydın'ın paylaşımı şöyle:

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