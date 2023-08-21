AKP Diyarbakır'da 'düşük performans' depremi: 3 ilçe başkanı daha görevden alındı

Diyarbakır'da, iddiaya göre, AKP Lice, Bismil ve Kocaköy ilçe başkanları, ‘seçimdeki düşük performansları' gerekçe gösterilerek görevden alındı. Geçtiğimiz hafta 4 ilçe başkanı daha görevden alınmıştı.

Diyarbakır’da 7 Ekim'de olağanüstü kongreye gidecek olan ve 'değişim' mesajları verilmeye başlanırken 3 ilçe başkanının 'seçimdeki düşük performansları' gerekçe gösterilerek görevden alındığı iddia edildi.

Amida Haber'in aktardığı bilgiye göre, iddiaya göre, AKP Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, Kocaköy İlçe Başkanı Şerafettin Yiğit ve Lice İlçe Başkanı Abdülhaluk Tuncay görevden alındı.

DİĞER İLÇE BAŞKANLAIR UYARILDI

Bir diğer iddiaya göre, AKP İl Koordinatörü, Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un belediye başkanlığı için de istifasını istedi. Ancak Yağmur’un bunu kabul etmediği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre AKP İl Başkanlığı'na çağrılan diğer İlçe Başkanları ise uyarıldı. İlçelerdeki değerlendirme sürecinin devam edeceği ifade edildi.

4 İLÇE BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta benzer gerekçelerle Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, Bağlar İlçe Başkanı Maruf Demir ve Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, “seçimdeki düşük performansları” gerekçe gösterilerek görevden alınmıştı.