KKM kararının ardından borsa güne düşüşle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Resmi Gazete'de yayımlanan KKM kararının ardından yeni haftaya yüzde 0,89 azalışla düşüşle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,89 azalışla 7.446,35 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,94 puan azalışla ve yüzde 0,89 değer kaybetti.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,23 değer kaybıyla günü 7.513,29 puandan tamamladı.

KKM MEVDUATI AZALTILACAK

Hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini, buna karşın piyasalarda da oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 ve 7.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.