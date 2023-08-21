Euro ve dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının hemen üzerinde 27,1073'ten tamamlamasının ardından bugün 27,1660 liradan yeni haftaya başladı. Cuma günü 29,4600 liradan satılan euro ise haftaya 29,5590 liradan açılış yaptı.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1660 liradan, euro 29,5590 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 27,1640 liradan alınan dolar, 27,1660 liradan satılıyor. 29,5570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,5590 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 27,0990 lira, avronun satış fiyatı ise 29,4600 lira olmuştu.

ABD'NİN SON 30 YILLIK FAİZİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin güçlü durduğuna işaret ederken, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Fed yetkililerinin değerlendirmeleri Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarında satış baskısı devam ederken, ABD'nin 30 yıllık faizi yüzde 4,4260 ile 30 Haziran 2011'den bu yana ve 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,3290 ile 8 Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

POLİTİKA FAİZİNİN 250 BAZ ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Yurt içinde geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,23 azalışla 7.513,29 puandan günü tamamlarken, bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

MB'DEN TL VE KKM DÜZENLEMESİ

Öte yandan, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE verilerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç, 7.500 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı ÜFE

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt dışı ÜFE