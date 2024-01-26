AKP gözünü yine tarihi garlara dikti

İktidarın hedefinde yine tarihi Haydarpaşa Garı ile Sirkeci Garı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘özel proje alanı’ ilan etmeye hazırlandığı tarihi yapılar, ticari alanların da yer alacağı turizm merkezine dönüştürülecek.

İsmail ARI

İktidarın gözü yıllardır paha biçilemez değerde olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında. Tarihi yapıların bazı bölümleri daha önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen “Hezarfen Danışmanlık” isimli şirkete kiralandı. İhalede devre dışı bırakılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuyu yargıya taşıdı. Danıştay, 2020 yılının Ekim ayında ihaleyi iptal etti.

İktidarın Haydarpaşa ve Sirkeci garları için yeni bir hazırlık içerisinde olduğu öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki gar binası ile çevresini “özel proje alanı” ilan etmek için çalışma yapıyor. Yıllardır garlar için mücadele eden Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması, TMMOB Mimarlar Odası ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, bakanlığın buralarda yeni binalar yapıp bazı alanları da kiraya vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Usulsüz ihale ile emeline ulaşamayan iktidarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden kültürel ve sosyal tesis adının arkasına gizlenerek Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını sermayeye devretmesi girişimine karşı sessiz kalmayacağız. Sokak ve hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

YAPILAŞMA YETKİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları için hazırlanan projenin ayrıntılarını BirGün’e anlattı. Bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını anımsatan Muhcu, “Kültür Bakanlığı’na Haydarpaşa Garı ile Sirkeci Garı ve çevresi belli koşullarda verildi. Protokole dair çok detaylı bilgi yok ama iki gar için de kültür vadisi adı altında proje yapılmak istendiğini biliyoruz. ‘Kültür sanat mekânları yapılacak’ deniyor. Fakat yeni yapılaşma da öngörülüyor. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yeni yapılaşma yetkisi veriyorlar” ifadelerini kullandı.

KALYON DETAYI

“Binaları restore edip işlevini değiştirecekler” diyen TMMOB Mimarlar Odası Başkanı, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ticari alanların da yer alacağı bir turizm merkezi planlanıyor. Çalışmalar, projeler tamamlandığında burası özel proje alanı ilan edilecek. Kültür Bakanlığı adına bu çalışmaları da kapalı kapılar ardında Kalyon Holding’e bağlı Türkiye Tasarım Vakfı sürdürüyor. Yerel seçim sürecinde bu proje üzerinden şov yapmayı planlıyorlar. Ancak bu bir rant projesidir. Bölgede koruma amaçlı plan yapılıp ona göre hareket edilmesi gerekiyor. İki alan da tarihsel ve kentsel SİT alanı statüsünde.”