AKP ilçe Başkanı partisine oy vermeyeceklere ‘Allahsızlar’ diye bağırdı

HABER MERKEZİ

AKP Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necati Yıldırım, 26 Mart Salı Günü seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitingde, AKP’li başkana oy vermeyeceklere ‘Allahsızlar’ diye bağırdı.

Giresun’un Bulancak İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen buluşmada yurttaşa seslenen Yıldırım, “İlçenin en büyük sorunu olan merkeze otopark yaptık. Ya siz bunu da mı görmüyorsunuz, be allahsızlar” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın konuşmasına AKP Bulancak Belediye Başkanı Recep Akar’ın da alkışlarıyla eşlik ettiği görüldü.