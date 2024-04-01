AKP ile MHP'nin yarıştığı Bayburt'ta tüm sandıklar açıldı

Bayburt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Mete Memiş kazandı.

Bayburt Belediye Başkanlığını AKP adayı Mete Memiş kazandı.

Sandıkların 100'de 100'ünün açıldığı kentte kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı.

METE MEMİŞ KİMDİR?

Bayburt'ta 1964 yılında doğan Mete Memiş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Okul ve dershanelerde 28 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Memiş, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP'den Bayburt Belediye Başkanı seçildi.

Memiş, evli ve 3 çocuk babasıdır.