AKP, kalelerinde eridi

Uzun yıllardır AKP’nin kalesi olarak görülen İç Anadolu’da büyük sürpriz yaşandı. AKP’nin oyları giderek eridi. Birçok ilde kıran kırana süren seçim yarışında büyükşehirlerde parti değişikliği olmazken CHP’li belediye sayısında artış dikkat çekti.

Haber Merkezi

İç Anadolu Bölgesi’nde seçim oldukça çekişmeli geçti. AKP’li belediyelerin yoğunlukta olduğu kentlerde AKP’nin oylarında dikkate değer bir azalma görüldü. Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Kırıkkale’de resmi olmayan sonuçlara göre CHP önde giderken Yozgat’ta ise Yeniden Refah Partisi’nin kazanması. Sivas’ta ise Büyük Birlik Partisi’nin önde gitmesi dikkat çekti.

2019 seçimlerinde AKP yönetiminde olan Niğde, Konya, Aksaray ve Kayseri’de ise açılan sandıkların ardından kesin olmayan sonuçlara göre yeniden AKP’nin önde olduğu görüldü. Ancak AKP’nin kalesi olan bu 4 kentte oy oranlarında geçen seneye oranla erime yaşandı. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 46.99 oy ile MHP yönetiminde olan Çankırı’da ise MHP oyları açılan ilk sandıklarda devam etti. Ancak AKP’nin oylarında geçen seneye oranla eksilme yaşandı. Karaman’da ise 2019 seçimlerinde MHP %39.57, AKP ise %38.41 ile başa baş mücadele sürdürmüştü. 2024 seçimlerinde AKP oylarının eridiği görülen Karaman’da MHP önde götürdü. Yine Karaman’da CHP oylarındaki artış ise yaklaşık yüzde 8’i buldu.

YOZGAT

Yozgat’ta MHP ve YRP adayları arasında kıyasıya rekabet sürdü. AKP 2019 seçimlerinde yüzde 40.86 ile Yozgat’ı almıştı. 2019 seçimlerinde AKP’nin %40.86 ile kazandığı Yozgat’ta MHP oylarının geçen seçime oranla yükselme yaşandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi önde gitti.

NEVŞEHİR

AKP tarafından yönetilen Nevşehir’de ise resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti öne geçti. Önceki seçimde yüzde 51.58 oy alan AKP’yi, yüzde 34.33 ile MHP, yüzde 10.27 ile İYİ Parti takip etmişti. Sandıkların resmi olmayan rakamlarına göre İYİ Parti’nin (İYİP) oylarının önde olması dikkat çekti. İYİP’i, AKP ve MHP takip etti.

KAYSERİ

AKP’nin kalelerinden biri olan Kayseri’de geçen seçimde yüzde 63,39 ile yeniden AKP yönetimine girmişti. AKP’yi yüzde 31,52 İYİP, yüzde 2,75 ile SP takip etmişti. Resmi olmayan rakamlara göre, 2024 seçimlerinde AKP yeniden önde götürdü ancak oylarında yüzde 30’ları bulan erime yaşandı. AKP yüzde 35 oy alırken, AKP’yi yüzde 15 ile Yeniden Refah Partisi takip etti.

SİVAS

AKP’nin kalesi olan Sivas’ta ise kesin olmayan sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi (BBP) ile kıyasıya bir rekabet sürdürdü. 2019 yerel seçimlerin AKP %49.35, BBP ise yüzde 36,45 oy almıştı. Sandıkların yüzde 50’si açılana kadar AKP önde götürürken kalan yüzde 50’sinde BBP önde götürdü. Resmi olmayan sonuçlara göre, BBP Sivas’ta yüzde 43, AKP ise yüzde 30 ile önde götürdü.

KIRŞEHİR

2019 yerel seçimlerinde yüzde 44.79 ile kazanan CHP’nin yönetimindeki Kırşehir’de de resmi olmayan sonuçlara göre, yine CHP önde gitti. Sandıklarda CHP’nin yüzde 52 oy aldığı görüldü. CHP’yi yüzde 35 ile AKP takip etti. Geçen seçimde yüzde 38,67 olan AKP’nin oy oranında, bu seçimlerde yüzde 3-4 oranında erime yaşandı.

KIRIKKALE

2019 seçimlerinde ise AKP’nin kazandığı Kırıkkale’de ise resmi olmayan sonuçlara göre CHP kazandı. Geçen seçimde yüzde 42 ile AKP almış, AKP’yi yüzde 31.72 ile İYİP, yüzde 23.42 ile MHP, yüzde 1.32 ile BBP takip etmişti. Geçen seçimde CHP’nin yarışa bile girmediği Kırıkkale’de, bu seçimi önde götürmesi şaşırtan bir sonuç oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP yüzde 50’yi geçerek ezici çoğunluğu elde etti.

KONYA

AKP’nin kalesi olan Konya Büyükşehir Belediyesi ise AKP oylarında genel haliyle erime görülse de diğer partilere oranla artış yaşandı. Ancak ilçelerde CHP oylarındaki artış dikkat çekti. Kesin olmayan sonuçlara göre; Cihanbeyli, Tuzlukçu, Hadim, Ereğli ve Akşehir CHP önde gitti. Çeltik, Emirgazi, Cumra, Yalıhüyük, Doğanhisar ilçelerinde, Yeniden Refah Partisi; Bozkır ilçesinde ise Büyük birlik Partisi önde götürdü.

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CHP’NİN KALESİ KORUNDU

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de oy verme işleminin bitmesinin ardından ilk olarak kırsal mahallelerde sandıklar açıldı. 1999 senesinden bu yana CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetiminde olan 90 bin nüfuslu Eskişehir’in CHP’nin bu seneki adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Ezici çoğunlukla 2019 seçiminde CHP’nin kazandığı ve Büyükerşen’in yönettiği CHP’de bu sene de oranlar arasında farklılık olmadı. Sayma işleminin ardından AKP adayı Nebi Hatipoğlu ile CHP adayı Ayşe Ünlüce arasında 4 puan fark ile sandıklar açıldı. Kent genelinde açılan sandıklarda resmi olmayan sonuçlara göre, CHP yüzde 48.50 ile önde görüldü. CHP’yi ise yaklaşık 10 puan geriden AKP takip etti. Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde CHP %52,30, AKP %45,14, Saadet Partisi %1,20, DSP %0,79, Vatan Partisi ise %0,21 oy almıştı.

2 İLÇE CHP’YE GEÇTİ

Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre, Eskişehir’in ilçelerinden Mihalıççık’ta MHP ve DSP başa baş bir yarış sürdü. Ancak MHP oyları yüzde 2 oranında önde gitti. CHP yönetimindeki Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler ve Alpu ilçelerinde yine CHP önde ilerledi. AKP yönetimindeki Sivrihisar ve Beylikova ilçelerinin de CHP’ye geçtiği belirlendi.

Öte yandan Ayşe Ünlüce seçimin ardından seçim sonuçlarını kutlayacaklarını duyururken Yılmaz Büyükerşen ise sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada “Eskişehir’de çeyrek asırın ardından yeni bir dönem başlıyor. Bu mirasa sahip çıktığınız için Ayşe Ünlüce ve tüm Eskişehirliler ile gurur duyuyorum” diyerek duygularını paylaştı. Seçim tüm kentte büyük coşkuyla kutlandı.