AKP kulisi: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'ni TBMM'ye taşımak yanlıştı

Gazeteci Nuray Babacan, AKP içinde yüzde 50+1 sisteminin küçük partilere hegemonya sağladığını düşünenlerin sayısının az olmadığını ve HÜDAPAR ile Yeniden Refah Partisi'ni TBMM'ye taşımanın yanlış olduğu değerlendirmesinin yapıldığını yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 50+1 sistemini eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından sisteme sahip çıkmasının AKP içinde nasıl yankılandığını yazdı.

Nuray Babacan'ın aktardığına göre 'AKP koridorlarında' yapılan yorumlarda, Bahçeli’nin bu yaklaşımının beklendiği söyleniyordu. Öte yandan AKP'de sayısı az olmayan bir kesim, Cumhur İttifakı çatısı altındaki bazı küçük partilerin TBMM'ye taşınmasından rahatsız.

HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin etki alanlarının artırılmasının yanlış olduğunu düşünen bazı AKP'li yetkililer, "Büyük partilerin küçük partilere mahkum olacağını söylemiştik. HÜDAPAR ve Yeniden Refah gibi partileri TBMM’ye taşımak ve etki alanlarını arttırmak yanlıştı. Yerel seçimlerde özellikle taşra kentlerinde bu partileri dikkate almak zorunda kalıyoruz" yorumlarını yapıyor.