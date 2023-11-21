Bahçeli halinden memnun: Cumhur İttifakı’nda 'yüzde 50+1' çatlağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 çıkışına ilişkin, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Milletvekili seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" değerlendirmesini yaptı. 'Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak' eleştirilerine çıkışan Bahçeli, "Hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik" dedi. Cumhur İttifakı'na sahip çıkan Bahçeli, "Bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağına" ilişkin sözlerine değindi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öven Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üçüncü evreye geçişi sağlamı, demokratik nitelikli sistemsel başarısını sağlamıştır. Ucube sistem iddiaları ile çamur atmak milletimize saldırıdır. Devlet ve millet arasında uyum sağlanmışsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aittir. Karar alma süreci hızlanmıştır. Yeni sistemin yeterli demlenme süreci devam etmekte olup ilke ve esasları ile oturması güvence olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tek kullanımlık konjonktürel reçete değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici heves değil. Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmeli" dedi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ HEDEF ALDI

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyetidir. Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir. Bu da son derece doğal bir sistemdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefiyle Millet İttifakı hedefine ulaşamamış. Var olan kurum ve sistemin tekrar ihyası zaten makul değildir. Eğer parlamenter her şeye rağmen ihya edilse, dejenere olması, devlet yönetimini krize sokması mukadder bir siyaset ve hayat gerçeği haline gelirdi" ifadelerini kullandı.

50+1'İ SAVUNDU

Erdoğan'ın yüzde 50+1 ile ilgili sözlerine anımsatan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır. 50+1 hususunda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı görüşteyiz" diye konuştu.

"MİLLETVEKİLİ SEÇMİYORUZ, CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"7 Haziran'da yapmış olduğum konuşmada şöyle demiştim '16 Nisan halk oylaması milat olmuştur. Kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Siyasi partiler ahlaki ittifaktan başka seçeneği kalmamıştır.' Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz."

CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKTI

"MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında dolaşanları da adam yerine bile koymayız" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak” eleştirilerine çıkışan Bahçeli, "Bazı zeka özürlülerin, 'Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak mı?' diye yazı kaleme almaları, AK Parti ve MHP arasında sorundan bahsetmeleri alçak bir teşebbüstür. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçeinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık, yük olmadık" diye konuştu.

Bahçeli, şunları söyledi: "Bilmeyen varsa tekrar hatırlatayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili diyaloğumuz hasbidir, harbidir. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur. Bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz."

AKP'YE SİNAN OĞAN GÖNDERMESİ

AKP'ye Sinan Oğan göndermesinde bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız 14 ve 28 Mayıs'ta başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soprano Pervin Chakar'ın konserine gitmesini hedef alan Bahçeli, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı’nın İstanbul Kadıköy’de bir operaya HEDEP’lilerle birlikte katılması, sahne alan ve Kürdistan’dan bahsedip Türkiye’yi işgalci diye karalayan sözde bir sanatçının elini öpmesi utanç verici bir ayıp ve rezalettir.

Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri mutlaktır. CHP gerçekten de sömürgeleşmiş, vesayet zincirine vurulmuştur. Bir bölücünün saygıyla elinin öpülmesi CHP’nin mazisini inkar, Türkiye’ye rest çekmektir. Bu sefil fikri kimin verdiği az çok bellidir. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattır."

AKŞENER'İN 'POLİS MÜDÜRLERİNİN OTELİ VAR' İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürlerinin olduğu ve bu otellerde fuhuş için kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı" iddiasına değinen Bahçeli, şunları kaydetti: "İYİ Parti'nin dalgalı hali bizi ilgilendirmiyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu iddianın ispatlanması onur meselesidir. Otellerinde fuhuş yaptıran polis müdürleri kim ya da kimlerdir. Açıklaması gerekmektedir."

BAHÇELİ'NİN 2 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ

Bahçeli, 23 Kasım 2021'de MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 50+1 tartışmasına tepki göstermişti.

"İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Gazete ve televizyonlarda bu tartışma devam etmektedir" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanının iki turlu seçimden doğrudan halk tarafından ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Bu unsur getirildiğinde anayasada parlamenter sistem öngörülmekteydi. Dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını seçen 99 ülkede geçerli oyların yüzde 50+1'ini alması anayasal norm olarak kabul edilmiştir" demişti.

Bahçeli, şunları ifade etmişti: "Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde ikinci unsur yüzde 40+1 denilen sistemdir. Bu sistem Bolivya, Kosta Rika, Arjantin'de geçerlidir. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm ülkelerde oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir."

"Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir" diyen Bahçeli, "Bize göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine söylenebilecek argüman yüzde 50+1 için partiler arası uzlaşmayı artırmasıdır. Bundan geri adım atma anlamına gelen yüzde 40+1 başkalarının değirmenine su taşımaktır" tepkisini göstermişti.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.