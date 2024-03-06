AKP'li Akbaşoğlu yanıtladı: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

AKP'li Akbaşoğlu, emekli aylığına 31 Mart seçimlerine kadar ek zam yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, seçim nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını belirterek, haziran sonunu işaret etti.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Meclis'in muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 49.25 olarak belirlenmişti. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Emekliyi sefalete mahrum eden iktidarın seçim öncesi emekli aylıklarına ek zam yapacağı iddia edilmişti. Öte yandan, 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerine seçim ayarı yapılacağı iddiaları da gündeme gelmişti. Şubat ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından emeklilerin maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ek zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.