TÜİK açıkladı: Enflasyon beklentilerin üzerinde arttı!

Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4.53 artarken, yıllık bazda yüzde 67.07'ye yükseldi. Veriler, ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 67.07'ye çıktı.

Enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.54, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55.91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12.76 ile eğitim oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3.40, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64.86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66.30'a çıkacağı öngörülüyordu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 121.98

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.