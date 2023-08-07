AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: Yüzde 70 riskli yapı mevcut

AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçedeki depreme dayanıksız yapıların yaklaşık 250 bin bağımsız bölümünün yüzde 70'inin 1999 yılı öncesi yapıldığını vurgulayarak yüzde 70 riskli yapının olduğunu belirtti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçedeki yaklaşık 250 bin bağımsız bölümün 1999 depreminden önce yapıldığını belirterek yüzde 70 riskli yapı olduğunu belirtti.

Özdemir, "Yani 70 bini deprem sonrası yapılmış, yapı denetimine tabi olmuş yapılardan oluşmakta. Geri kalan 180 bini riskli yapı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özellikle son bir yılda 1500 civarında konutun yıkıldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"BİRÇOK NOYUTU AŞTIK"

"Yine 1500 civarında konutun yıkım kararının alınıp yıkılacağını, TOKİ'yle de 1500 konutun daha dönüşeceğini ifade edersek toplamda da 4 bin 500 konutluk bir dönüşümü Bağcılar sınırları içerisinde bir yıllık süre içerisinde başlatmış oluyoruz. 3 sitede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çok önemli destekleri söz konusu. Demircan Sitesi'nde, Ece Sitesi'nde, Aspir Uşaklar Sitesi'nde. Şu anda teknik prosedürlerle ilgili birçok boyutu aştık. Artık yakın zamanda vatandaşlarımızın inşa süreçlerinin başlayacağını ifade edebiliriz."

Özdemir, Göztepe'deki riskli alandaki yapıların birçoğunun malikleriyle görüşmeye başladıklarını dile getirerek, Bağlar Mahallesi'ndeki Yeşilyuvam Sitesi'nde de gerekli çoğunluğu yakaladıktan sonra dönüşüm sürecini başlatacaklarını ifade etti.