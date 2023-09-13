AKP'li belediye başkanı ve meclis üyeleri, İl Başkanlığı tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Samsun'da AKP'li Ladik İlçe Belediye Başkanı Adnan Topal ve meclis üyeleri Kadir Akman ve Orhan Yılmaz, AKP İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi. Disipline sevk nedenine dair AKP'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Samsun'da 23 Temmuz 2023 tarihinde kanser nedeniyle hayatını kaybeden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in yerine meclis üyelri tarafından seçilen AKP'li Adnan Topal, İl Başkanlığınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Özel'in hayatını kaybetmesinin ardından AKP Samsun İl Başkanlığı'nın Ladik Belediyesi Başkanlığı için belediyede başkan yardımcılığı yapan Mehmet Eren'i aday göstermesine rağmen, 11 AKP'li meclis üyesinden 7'si Adnan Topal'a, 4 ise Mehmet Eren'e oy verdi.

Yapılan meclis oylaması sonucu Adnan Topal, Ladik Belediye Başkanı oldu.

SAVUNMALARI İSTENDİ

AKP Samsun İl Başkanlığı'nın Mehmet Eren'i aday göstermesine rağmen Adnan Topal'ın Ladik Belediye Başkanı olması için oy veren AKP'li meclis üyeleri Kadir Akman ve Orhan Yılmaz ile birlikte belediye başkanı Adnan Topal'ı da kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

AKP İl Başkanlığı'nın disipline sevk ettiği Ladik Belediye Başkanı Topal ile iki meclis üyesinin savunmalarının istendiği aktarıldı.

"BABA OCAĞINA ÖZLEM DUYUYOR"

Öte yandan ihraç istemine ilişkin AKP'den herhangi bir açıklama yapılmazken Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, bir süre önce kendisini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Ladik ilçe Yönetimi ile ilgili sosyal medya sayfasından "Değerli konuklarımın nezaket ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Türk siyasetinde hilal ve başak yeniden yerini alıyor, milletimiz baba ocağına özlem duyuyor" açıklaması ile dikkati çekti. Adnan Topal’ın Yeniden Refah Partisine geçebileceği iddia ediliyor.