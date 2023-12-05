AKP'li belediye çürük beton hibe etmişti: Diyanet Vakfı'nın Fatsa'daki binasında yıkım işlemi başladı

AKP’li Fatsa Belediyesi ile Diyanet Vakfı işbirliği ile yapılan Yaygın Eğitim Merkezi binasına bir başka AKP'li belediyenin hibe ettiği çürük betonlar sebebiyle yıkım kararı verilmişti. BirGün'ün ortaya çıkardığı söz konusu çürük binanın yıkımına başlandı.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde Diyanet Vakfı’na bağlı olan Yaygın Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek olan binanın betonlarının çürük olduğuna ve binanın yıkılması gerektiğine dair rapor hazırlandığına dair bilgiye BirGün ulaşmıştı.

Yapı denetim firmasının yıkım gerekçesi olarak gösterdiği çürük hazır betonların ise başka bir AKP’li belediye olan Kumru Belediye’sinin hibe olarak Fatsa Belediye’sine verdiği ortaya çıkmıştı.

Diyanet Vakfı’na ait olan Yaygın Eğitim Merkezi'nin çürük betonlarla yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Fatsa Belediyes söz konusu yapıyla ilgili yıkım işlemlerine başladı.

MEVZUATA AYKIRI OLMASINA RAĞMEN İNŞAATA DEVAM EDİLDİ

Ordu İdare Mahkemesi, daha önce hazırladığı bilirkişi raporunda ise söz konusu çürük binanın kamu yararına ve mevzuatan uygun olmadığına karar vermişti. Yazılan bilirkişi raporuna rağmen Diyanet Vakfı'nın inşaatının yapılmasına devam edildi.

KUMRU BELEDİYE ÇÜRÜK BETONU YALANLAMIŞTI

Diyanet Vakfı’na hibe ettikleri betonlara çürük raporu verilen Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva BirGün'e yaptığı açıklamada, “Bizim betonlarımız oldukça dayanıklı ve güvenlidir. Biz betonları buradan gönderirken hiçbir sorunu yoktu. Fatsa Belediyesi hazır betonları uygunsuz ortamlarda muhafaza etmiş ya da betonların sulanması esnasında yanlış uygulamalar yapmıştır” diyerek topu Fatsa Belediyesi’ne atmıştı.