AKP'li belediyeden 'Millet Bahçesi' için Zilkale Vadisi'nde ağaç kesimi

AKP’li Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun sit alanı içerisinde olan Zilkale vadisinde Millet Bahçesi nedeniyle ormanlık alanda ağaçları kestirmesine bölgede tepkiye yol açtı. Avukat İbrahim Demirci yapılan çalışmanın yasal olmadığını belirterek “Millet bahçesi yapılan alan sit alanıdır. Orada böyle bir çalışma yapmak için birçok kurumdan izin almak gerekir ki bunların izin aldıklarını sanmıyorum yapılan çalışma yasal değildir" dedi.

AKP’li Çamlıhemşin Belediyesi’nin Millet Bahçesi projesi nedeniyle Zilkale vadisinde ormanlık alanda ağaç kesimi yapmasına bölgede yaşayan yurttaşlar tepki gösterdi.

Belediyenin yasal olmadan ağaç kesimi yaptığını belirten avukat İbrahim Demirci, “Millet bahçesi yapılan alan sit alanıdır. Orada böyle bir çalışma yapmak için birçok kurumdan izin almak gerekir ki bunların izin aldıklarını sanmıyorum yapılan çalışma yasal değildir” dedi.

Çamlıhemşin ve yaylalarında ormanlık alanın bu şekilde ranta açılmasına tepki gösteren CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Cihan Kalay, "Çamlıhemşin vadileri sadece Türkiye değil birçok dünya ülkesince de bilinen yerlerdir. Vadilerimiz ve yaylalarımız her geçen gün kaçak yapılarla ranta açılıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de ormanlarımız rant kapısı oldu bu şekilde Çamlıhemşin yok ediyorlar" diye konuştu.

"GÜZELİM ORMANLARIMIZ MİLLET BAHÇESİ ADI ALTINDA YOK EDİLİYOR”

Fırtına vadisinin bittiği ve Zilkale vadisi başlangıcında bulunan ormanlık alanın çok önemli son yeşil alanlardan birisi olduğunu belirten Cihan Kalay şunları söyledi:

"Biz Belediye Meclisi'nde neye karşı çıktıysak hiçbir karşılığı olmadı. Bir yolunu buluyor ve istedikleri usulsüz işleri Meclis'ten çıkartıyor uygulamaya koyuyorlar. Zilkale vadisinde yapılmakta olan Millet Bahçesi projesine karşı çıktık sadece buna karşı çıkmadık Çamlıhemşin ilçesi imar planına da karşı çıktık. Plan bakanlık tarafından onaylandı geldi biz bu kez mahkemeye verdik davayı kazandık. Belediyeler de doğal yeşillik alanı tahrip ederek bu durumu adeta ranta dönüştürmüş durumdalar. Ormanlık alan içinde bir kere yapılanma başladı mı, onun sonu gelmez. Yol yapılacak örneğin, onun için ağaçlar kesilecek ve burada onlarca ağaç kesildi bu güzelim vadi içerisinde devasa beton köprüler, yok edilen ağaçlar bu rantın açık bir göstergesidir. Şunu iyi biliyoruz ki; Millet Bahçeleri projeleri hep yandaşlara veriliyor ve aynı zamanda önemli bir rant aracına dönüşmüştür.

“ONLARCA AĞAÇ KESİLDİ”

Millet Bahçesi yapılırken zemin, toprak, bitki örtüsü yapısının değişeceği şu anda burada bir şantiye ortamı oluşmuş durumda yapılacak köprü ayağı tamamlandı. Yeşillik alandaki ağaçlar kesildi kısacası doğal alan şimdiden bir şantiye alanına dönüşmüş durumda az sayıda kalan vadilerimiz bir bir bu gereksiz ranta dönüşen projelerle tüm karşı çıkışlarımıza rağmen devam ediyor olması bizleri üzüyor. Çamlıhemşin Zilkale vadisinde ormanlık alanda yapılan Millet Bahçesi projesi kapsamında onlarca ağaç kesildi. Bu kesilen ağaçlar neye göre kesildi kim izin verdi belli değil. Kesilen bu ağaçları alan kişi ise Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun fırıncılık yapan teyzesinin oğlu Avni Durmuş, gelip ağaçları aracına yükleyip götürüyor bu durumu kimseden de gizlemiyorlar her şeyi aleni yapıyorlar."

“RANT BÖLGESİ OLMUŞ”

"Bu hukuksuzlukların karşısında mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz" diyen avukat İbrahim Demirci ise şunları söyledi:

"Millet Bahçesi yapılan alan sit alanıdır orada böyle bir çalışma yapmak için birçok kurumdan izin almak gerekir ki bunların izin aldıklarını sanmıyorum yapılan çalışma yasal değildir. Çamlıhemşin eski Çamlıhemşin değil artık. Burası turistik bir bölge olmaktan çıkıp rant bölgesi olmuş durumda. Belediyenin yaptığı ilgili bakanlığın onayladığı imar planını dava ettik ve bu davayı kazandık. Burada şöyle bir durum var ne yaparsanız yapın burada yasaları takan yok. Ben dava kazandım diyemiyorum kazansam ne olur ki utanarak söylüyorum, kazandığımız davalar adeta tuvalet kâğıdı gibi oldu sil at. Bırakın Çamlıhemşin ilçesini yaylalara bakın devasa oteller mera alanlarında yapılaşma yasağı var ancak takan yok bu nedenle dava açsak ne olacak ki ancak bizim hukuk insanı olarak bir insan olarak kendimizi sorumlu görüyor ve bu hukuksuzlukların karşısında mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz."

KAYMAKAMLIK GERİ DÖNMEDİ

Konuya Çamlıhemşin Kaymakamlığı “Konuyla ilgili biz size dönüş yapacağız” demesine rağmen henüz bilgi verilmedi.

Çamlıhemşin Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürü de “yerinde olmadığı gerekçesiyle”, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz, “Bu konu müdürümüz yetkisinde ondan bilgileri alırsanız daha doğru olur ben vakıf değilim” demekle yetindi

“BİZİM SORUMLULUK ALANIMIZ DEĞİL”

Çamlıhemşin Tarım ve Orman İşletmesi Müdürü Okray Uçar ise, “Bizim sorumluluk alanımız değil. Pazar ilçesi Milli Parklar Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği sorumlu” açıklamasını yaptı.