AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda" konuştu. Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı; enflasyon mesajı verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda" konuştu.

Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Enflasyon hakkında konuşan Tayyip Erdoğan, "Yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"2024 yılında da hassasiyetimizi muhafaza ediyoruz. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az yansıtmanın derdindeyiz. Bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu. Asgari ücret desteğini 700 liraya çıkararak ödemeyi sürdürüyoruz.

Memurlarımızın aylıklarında ise enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'ye yakın artış sağladık. 2002 yıla göre reel olarak yüzde 300, nominal olarak 84 kat artış gösterdı. Emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferde 5 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyelerini inşallah 2-5 Nisan arasında emeklilerimizin hesaplarına yatıracağız.

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız. Emeğin karşılığı kadar önemli konu, emeğin müdafaasıdır. Bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikalarımız ve konfederasyonumuz yine bizim dönemimizde rahat bir nefes alabilmiştir.

Sendikacılık ile işçi işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmaları geçmişte hak ettiği değeri ve ilgiyi görememiş ve ihmal edilmişti. Sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaytettik.

İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 oranı yüzde 15'i geçti. Memurlarda yüzde 74 oranına yükseldi. Memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz. Ülke ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleriyle karşılaşıyoruz.

Biz memurlarımızın hakları için gayret sarfederken muhalefet ise bunları Anayasa Mahkemesi'ne giderek budamaya çalışıyor. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz.

Çalışma hayatının en önemli istişare mekanizmalarından olan Çalışma Meclisi Toplantısı'nı en son 2019 yılında emek dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirmiştik. Çalışma hayatının 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

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