AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

İlçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin."

Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri de sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.