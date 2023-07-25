Erdoğan'dan Bakan Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'faiz' uyarısı
Yandaş Sabah gazetesinin yazarı Okan Müderrisoğlu'nun aktardığına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibine ''yüksek faize ilişkin' dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uyardığını yazdı.
Müderrisoğlu, bugünkü yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, 'yüksek faize ilişkin' dikkatli olmalarını söylemiş" dedi.
Okan Müderrisoğlu, Erdoğan'ın "ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye ettiğini" aktardı.
FAİZ ARTIŞI KARARLARI
Faiz karşıtı söylemleri ile seçim sürecini atlatan, ekonomiyi krize sürükleyen iktidar, son noktada faizleri yükseltti.
Saray seçimlerin ardından yapılan ilk Para Politikası Kurulu toplantısında düşük faiz politikasını terk etti.
Politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15'e çıkarıldı.
Merkez Bankası 20 Temmuz'daki Para Politikaları Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımına gitti.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı