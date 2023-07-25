Erdoğan'dan Bakan Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'faiz' uyarısı

Yandaş Sabah gazetesinin yazarı Okan Müderrisoğlu'nun aktardığına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibine ''yüksek faize ilişkin' dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Güncel 25.07.2023 12:16 Giriş: 25.07.2023 12:16

Güncelleme: 25.07.2023 12:50 Kaynak: Haber Merkezi

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