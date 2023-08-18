AKP'li Külünk'ten Ali Erbaş'a 'FETÖ' soruları

AKP’li Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a kurumdaki 'FETÖ' bağlantılı isimleri sordu. Sosyal medya hesabından Erbaş'a sorular yönelten Külünk, "İşe alınan sicili kabarık personel Fetö ile hala gönül bağlarını devam ettirmekte midir?" diye sordu.

Son dönemde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dışarıda tutarak iktidarın bazı politikalarını eleştiren AKP'li Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, 'FETÖ' ile ilgili 4 soru yöneltti.

Sorularını Twitter hesabından Ali Erbaş'ı etiketleyerek soran Külünk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışındaki bazı faaliyetlerine dair 'FETÖ' göndermesi yaptı.

Külünk'ün Erbaş'a yönelttiği ve etiketleyerek "Cevap bekliyoruz" dediği sorular şöyle:

"1 - Yurtdışına bakan yöneticiler son dönemde işe alınan personelin sicilini araştırmış ve aile bağları araştırması yapmış mıdır?

2 - İşe alınan sicili kabarık personel Fetö ile hala gönül bağlarını devam ettirmektemidir?

3 - Yurtdışı yönetimlere nüfus eden yöneticileri Diyanet’de kimler ve hangi genel müdürlükler korumaktadır?

4 - Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesi içerisinde Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da Fetö ile ilişkileri devam etmekte midir?"