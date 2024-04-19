AKP'li Külünk'ten İmamoğlu ile görüşen Hisarcıklıoğlu'na tepki

Eski AKP MKYK üyesi Metin Külünk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "Fırsatçıları ve de gülen yüzünün arkasında asıl yüzlerini saklayan profilleri çok iyi tanırız" sözleriyle tepki gösterdi.

Eski AKP MYK üyesi ve milletvekili Metin Külünk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Külünk, Hisarcıklıoğlu'nun kendi yeni liman aradığını ve TOBB'u 'derebeyi' gibi yönettiğini söyledi.

Külünk'ün paylaşımı şöyle:

📌Fırsatçıları ve de gülen yüzünün arkasında asıl yüzlerini saklayan profilleri çok iyi tanırız.



📌Yıllardır Ankara’da içinde olduğu kurumda derebeylik yapanlardan ve her devrin kazananı olmayı ilke haline getirmiş duruşları olmayan modellerden bu ülke çok çekti



📌Fırsatçıları… https://t.co/K6fOD5inGV — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 18, 2024

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, buluşmadan bir fotoğrafı dün sosyal medya hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu’nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" notuyla paylaşmıştı.