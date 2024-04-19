İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu'ndan 60 milletvekili iddiası: Benim de gönlüm CHP'de

İYİ Parti'den milletvekili seçilen ve aralık ayında partisinden istifa eden Salim Ensarioğlu, 60 milletvekilinin partilerinden ayrılıp bağımsız olabileceğini iddia etti. CHP'nin artık bir 'merkez parti' olduğunu öne süren Ensarioğlu, "Açıkçası benim de gönlüm CHP’de" dedi.

Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen, aralık ayında ise partisinden isitfa eden Salim Ensarioğlu, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Ensarioğlu, İYİ Parti'nin bir merkez sağ partisi olamadığını belirterek “Merkez sağ olacak diye İYİ Parti’ye katılmıştım. Orada muhafazakar Kürtleri ve merkez sağı temsil edecektim. Partideki ilişkilere, dostluğa, saygıya hiçbir itirazım yok. Gerçekten bir saygı sevgi vardı. Ama parti merkez sağa oturamadı. Zaman zaman mehter marşı gibi bir ileri, iki geri adım attı. Kürt meselesinde de MHP ile ‘Biz mi daha milliyetçiyiz onlar mı?’ diye yarıştı” eleştirileri getiren Ensarioğlu, “Buna rağmen insanlara olan saygım, sevgim nedeniyle İYİ Parti’de kalmıştım” ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ MERKEZDE KABUL ETMEZLERSE YANLIŞ YAPARLAR"

CHP'nin artık bir merkez partisi olduğunu dile getiren Ensarioğlu, CHP'nin toplumun bütün kesimlerinden oy aldığını ve buna uygun şekilde davranmasını beklediğini dile getirdi:

“Rahmetli Süleyman Demirel’e yakın bir siyasetçiydim. Demirel, ‘Mutfaktaki yangın hükümet götürür’ diyordu. Bu seçimde çok daha ilginç bir şey oldu. Sağcı-solcu CHP’ye oy verdi. CHP’nin belediye sayısını artıracağını biliyordum ama birinci parti olacağını düşünmemiştim. CHP’de merkez sağın, muhafazakâr seçmenin, MHP’li seçmenin oyu çok. Sağcısı-solcusu CHP’ye oy verdi. CHP, artık merkezdir. Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun bu aralar konuşmaları çok güzel. Kimseyi incitmiyor, birlik, beraberlik, Türkiye ittifakı deniliyor. CHP’yi merkez kabul etmezlerse yanlış yaparlar. Başta yöneticileri bunu kabul etmeli.”

"GÖNLÜM CHP'DE"

Ensarioğlu, kendi 'gönlünün de CHP'de' olduğunu söyledi:

"‘Kamu düzeni’ diyoruz ya vatandaş olay çıkarmadan sandığa gitti. Eğer CHP içinde kavga çıkmazsa, bu gelen seçmen CHP’de kalıcı olur. Özgür Özel’in, Mansur Bey’in, Ekrem Bey’in çok güzel konuşmaları var. Kavga etmeden devam ederelerse, oy veren insanları kucaklarlarsa iki dönem daha götürür. Açıkçası benim de gönlüm CHP’de.”