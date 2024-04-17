Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu: Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum

İYİ Parti'den milletvekili seçilen ve aralık ayında partisinden istifa eden Salim Ensarioğlu, "İç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Güncel
  • 17.04.2024 14:51
  • Giriş: 17.04.2024 14:51
  • Güncelleme: 17.04.2024 15:03
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu: Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum

Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen, aralık ayında ise partisinden isitfa eden Salim Ensarioğlu, Kobani Davası'nda yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşım yaptı.

Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını istediğini belirten Salim Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde demokrasi ikliminin güçlü inşası, sivil siyasetin güçlendirilmesi ve iç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum."

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Salim Ensarioğlu, Şeyh Said hakkındaki sözleri nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edildikten sonra istifa etmişti. 

Öte yandan Kobani Davası'nın bugünkü duruşmasında hüküm verilmedi. Tutuklu 18 sanık hakkında tutukluluk incelemesi yapılıyor. 

Salim Ensarioğlu İYİ Partiden istifa etti
Kobani Davasında karar ertelendi, tutukluluk incelemesi yapılıyor
BirGün'e Abone Ol