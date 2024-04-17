İYİ Parti'den istifa eden Salim Ensarioğlu: Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum

İYİ Parti'den milletvekili seçilen ve aralık ayında partisinden istifa eden Salim Ensarioğlu, "İç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen, aralık ayında ise partisinden isitfa eden Salim Ensarioğlu, Kobani Davası'nda yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşım yaptı.

Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmasını istediğini belirten Salim Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde demokrasi ikliminin güçlü inşası, sivil siyasetin güçlendirilmesi ve iç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum."

Bugün sayın Selahattin Demirtaş’ın karar duruşması var.

Ülkemizde demokrasi ikliminin güçlü inşası, sivil siyasetin güçlendirilmesi ve iç barışımız için Sayın Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. — M. Salim ENSARİOĞLU (@SalimEnsarioglu) April 17, 2024

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Salim Ensarioğlu, Şeyh Said hakkındaki sözleri nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edildikten sonra istifa etmişti.

Öte yandan Kobani Davası'nın bugünkü duruşmasında hüküm verilmedi. Tutuklu 18 sanık hakkında tutukluluk incelemesi yapılıyor.